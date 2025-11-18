Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy'nin masasında 'müzakereleri canlandırma' var: Türkiye'ye geliyor /18 Kasım 2025 13:10

Zelenskiy'nin masasında 'müzakereleri canlandırma' var: Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile ikili müzakereleri canlandırmayı hedeflediğini belirterek çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

SHABER3.COM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerin yoğunlaştırılması için yarın Türkiye'de görüşmeler yapılacağını bildirdi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün İspanya'da temaslarda bulunacağını belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geleceğini aktaran Zelenskiy, "İspanya Başbakanı Sanchez ile yapılacak görüşmenin bize daha fazla güç verecek anlaşmalar getirmesini sağlamak için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

MÜZAKERELER İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR
Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla müzakerelerin yoğunlaştırılması için hazırlık yaptıklarına işaret eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Yarın Türkiye'de görüşmeler var. Müzakereleri yoğunlaştırmaya hazırlanıyoruz ve müttefiklerimize sunacağımız çözümler üzerinde çalışıyoruz. Savaşın sonunu tüm gücümüzle yaklaştırmak Ukrayna'nın birinci önceliğidir. Ayrıca, değişimleri ve esir takaslarını yeniden başlatmak için çalışıyoruz."


