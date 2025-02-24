Zelensky: ABD ile mineralleri paylaşmaya hazırız

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Zelenskiy, “ABD, Putin’in bu savaşı bitirmesini sağlamalı” ifadelerini de ekledi. Daha önce Trump’ın Ukrayna’daki nadir toprak elementleri ile ilgili talebini “devletimizi satmayacağız” diyerek reddetmişti.

Zelenskiy, Ukrayna’nın güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu ve kendilerine sunulan anlaşma taslaklarının istedikleri gibi olmadığını yineledi, ancak görüşmelerin ilerlemekte olduğunu belirtti.Avrupa Birliği liderlerinin Ukrayna’da yapacağı toplantıya da değinen Zelenskiy, bu toplantının Ukrayna’nın güvenlik garantilerinin tartışılacağı bir “dönüm noktası” olmasını umduğunu ifade etti.Savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelere ilişkin, NATO’ya katılma konusunun “masada” olacağını ancak “nasıl sonuçlanacağını” bilmediklerini söyledi. “Ancak bunun Ukrayna’nın davet edildiği bir masa olmadığını anlamamız önemli. Ukrayna, Avrupalı liderleri davet etti çünkü biz Avrupa’nın bir parçasıyız” diye konuştu.Volodimir Zelenskiy, ayrıca NATO üyeliği karşılığında görevini bırakabileceğini söyledi. “Ukrayna: 2025 Yılı” forumunda yapılan basın toplantısında Zelenskiy, on yıl boyunca devlet başkanı olmayı “hayal etmediğini” ve Ukrayna’ya barış getirmesi halinde görevinden ayrılabileceğini belirtti.Bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump’tan ne gibi güvence talepleri olduğu ve barış karşılığında Ukrayna Devlet Başkanlığından “vazgeçmeye” razı olup olmadığına dair sorusuna Zelenskiy, “Evet, eğer Ukrayna’nın barışı içinse bundan mutluluk duyarım” yanıtını verdi. Zelenskiy, “Eğer bu koltuğu bırakmamı istiyorsanız, bunu yapmaya hazırım ve bunu Ukrayna’nın NATO üyeliği için de yapabilirim” dedi.