Samanyoluhaber.com - Moskova





Zelenski, Biden yönetimi döneminde eski ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile varılan mutabakat uyarınca Ukrayna'ya 20 bin füzenin tahsis edilmesinin planlandığını ifade etti. "Özel bir teknoloji gerektiren ve nispeten düşük maliyetli bu füzeler, drone savunmasında kritik öneme sahipti" diyen Ukrayna lideri, ABD'nin bu kararıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını vurguladı.





Pentagon lazer güdümlü "Advanced Precision Kill Weapon" füzeleri için öngörülen özel ateşleyicileri Orta Doğu'daki ABD Hava Kuvvetleri'ne yönlendirdi. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Kongre'yi sessizce bilgilendirdiği bu karar, Husi ve İran kaynaklı drone tehditlerine karşı F-15E savaş uçaklarında kullanılmak üzere alındı.





Kongre'nin Ukrayna yanlısı üyeleri, Pentagon'un bu kararının Kiev'in savunma kapasitesini nasıl etkileyeceğine dair yeterli açıklama yapmadığını belirterek endişelerini dile getirdi.





Trump Rusya'nın Kazanacağına İnanıyor





Aynı röportajda Zelensky, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşında Moskova'nın kazanacağına inandığını iddia etti.





Zelensky, "Trump'ın bu görüşü hem kamuoyu önünde hem de yakın çevresiyle paylaştığını biliyorum" dedi.





Ukrayna lideri, ABD'nin askeri yardımlarını kesmesi durumunda Rusya'nın zafer şansının artacağı uyarısında bulundu: "ABD desteği kesilirse savaş daha hızlı sonuçlanır ama bu Ukrayna'nın daha fazla kayıp vermesi anlamına gelir." Özellikle Patriot hava savunma sistemlerinin tedarikinin kesilmesinin Ukrayna'nın savunma kapasitesini ciddi şekilde zayıflatacağını vurguladı.