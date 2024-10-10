Zelensky Avrupa’da destek turunda!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Berlin, Paris, Londra ve Vatikan gibi merkezleri de içeren bu tur, Zelensky’nin Ukrayna’ya verilen uluslararası desteği güçlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.





11 Ekim’de Almanya’da Başbakan Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşecek olan Zelensky, planını Avrupa’nın kilit liderleriyle paylaşmayı amaçlıyor.





Zelensky’nin Almanya ziyaretinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile de görüşmesi bekleniyordu.





Zafer planının detayları





Times gazetesine göre, Zelensky’nin planı beş ana maddeyi içeriyor:

1. Batı’dan Ukrayna’ya güvenlik garantileri verilmesi.





2. NATO’ya katılım sırasında uygulanan karşılıklı savunma paktına benzer bir savunma mekanizması.





3. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesindeki operasyonlarının devamı.





4. Ukrayna’ya “özel” modern silahların sağlanması.





5. Uluslararası mali yardım sağlanması.





Çatışmalar bu yıl sonuna durabilir





Bu arada Zelensky, Ukrayna’daki çatışmanın 2025 yılına kadar sona ermesi için gerekli şartların oluştuğunu belirtti.





Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa zirvesinde yaptığı konuşmada, savaş alanındaki durumun barışa ve istikrara doğru ilerleme şansı sunduğunu vurgulayan Zelensky, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında “kararlı adımlar atarak” çatışmanın sonlandırılabileceğini ifade etti.





Zelensky, savaş alanındaki durumu detaylandırmazken, özellikle Ukrayna’nın Rusya’nın Kursk bölgesinde devam eden operasyonlarına dikkat çekiliyor. Ukrayna’nın bu bölgede gerçekleştirdiği operasyonlar, müzakere masasında elini güçlendirmek amacıyla yapılıyor. Ancak, Rus yetkililer bu operasyonların kendi ilerlemelerini durdurmadığını ve Donbass bölgesindeki Rus saldırılarının hızlandığını iddia ediyorlar.