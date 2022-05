Zelensky: Ayda 5 milyar dolara ihtiyacımız var

VOA'dan Arzu Çakır'ıngöre, Zelenski, iş adamlarına Rusya için "maksimum yaptırım" çağrısı da yaparak, "Rusya'dan tümüyle çıkın, isimlerinizin markalarınızın Rusya ile anılmasına, Rusya ile ticarete son verin. Petrol ambargosu gelmeli, istisnasız tüm bankalar bloke edilmeli. Rusya'dan çıkın ve Ukrayna'nın restorasyonu, yeniden yapılanması için Ukrayna'ya gelin" dedi.COVID-19 krizinin ardından Ukrayna savaşının alt üst ettiği ekonomi dünyasında herkesin aklında savaşın etkileri olunca, iş dünyasının buluştuğu zirveye ilk seslenen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski oldu. Zelenski, video konferans yöntemiyle Davos'a seslenirken, Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ve bir grup Ukraynalı parlamenter toplantıya bizzat katıldı.Dünya parlamentoları, Avrupa Parlamentosu, Cannes Film Festivali derken; ülkesinin Rusya ile yürüttüğü savaşta tüm iletişim kanallarını sonuna kadar kullanan Devlet Başkanı Zelenski, bu sefer de dünyanın en büyük iş çevrelerinin toplandığı Davos Ekonomik Forumu'na seslendi.Yine her zaman olduğu gibi ordu kıyafetinin bir parçası olan haki yeşil tişörtü ile Cumhurbaşkanlığı masasından Davos davetlilerine seslenen Zelenski, konuşmasının sonunda dev şirketlerin temsilcileri tarafından, Forum'da az görülen bir coşkuyla, uzun süre ayakta alkışlandı.Konuşmasında insanlık tarihinin önemli bir dönüm noktasında olduğunu belirten Zelenski, Rusya'nın "savaş suçları işleyen bir devlete dönüştüğünü" dile getirdi. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in "acımasız bir kaba kuvvetle, hiç tartışmadan Ukrayna'yı işgal etmeye kalktığını" dile getiren Zelenski, "Eğer 2014 yılında, Rusya Kırım'a girdiğinde, insanlık tepki vermek yerine harekete geçseydi, bugün bu savaş olmazdı. Rusya bir savaş suçlusu devlete dönüştü" dedi.Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGIT), Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) gibi kurumların önemli olduğunu söyleyen, ancak bugün yaşanan dev sorunları çözmek için yeterli olmadığının altını çizen Zelenski, "Ukrayna bugün dünyaya yaklaşımı değiştirmek gerektiğini gösterdi. Olaylara yalnızca tepki vermek değil, önlem amaçlı harekete geçmek gerektiğini bütün dünyaya gösterdi" dedi.Ukrayna'da halkın "tarihi bir cesaretle direnmeye devam ettiğini" kaydeden Ukrayna lideri, iş dünyasından Rusya'ya yaptırımları "maksimum" seviyeye çıkarmalarını istedi:"Savaşın başında bizim için bir kaç gün bile dayanamazlar deniliyordu. Dünyanın ikinci ordusunu durdurduk, hatta yavaş yavaş topraklarımızdan çıkarıyoruz. Ukrayna yeni bir şey başlattı. Demokratik dünyanın tümü bizimle birlikte. Baylar, bayanlar, Ukrayna'ya daha fazla yardım için korkunç ateşi beklemeyin, Rusya’nın atom bombası, nükleer ya da kimyasal silah kullanmasını beklemeyin. Rusya'ya yaptırım maksimal olmalı. Rus petrolüne ambargo konmalı, tüm bankalar istisnasız bloke edilmeli, Rusya'ya teknoloji ihracatı, ticaret tümüyle durmalı. Tüm iş dünyası Rusya’dan çıkmalı. Markalarınız Rusya ile işbirliğinde anılmamalı. Değerler önemli olmalı. Rusya pazarlarını bırakın, Ukrayna’ya gelin. 40 milyon Ukraynalı da önemli bir pazar. Dünyaya ülkenin yeniden yapılanmasını öneriyoruz. Sizi buyeniden yapılanmada pay almaya çağırıyorum. Bazı kentleri tümüyle yeniden yapılandırmak, restore etmek lazım. Bütün bu restorasyon ve inşaatlar, ekonomik açıdan da önemli bir olanak yaratıyor."Ukrayna'ya yapılan yardımlar için demokratik dünyaya "şükran borçlu" olduklarını belirten Zelenski, ancak kendilerine verilen silahlardan daha fazlasına ihtiyaçları olduğunu belirtti."Ukrayna'nın ayda 5 milyar dolara ihtiyacı var" diyen Zelenski, "Gelin hep birlikte, yalnızca Ukrayna'nın olmayan bu savaşı kazanalım. Yardımların daha da artması gerekiyor" diye konuştu.Covid-19 salgını nedeniyle iki yıllık bir aradan sonra İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Davos'ta buluşan iş dünyası, 2021'de geleneksel yıllık toplantısını çevrimiçi yapmış, Omicron varyantı nedeniyle bu yılki toplantıyı da Ocak'tan Mayıs ayına ertelemek zorunda kalmıştı.Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesinden üç ay sonra, Davos kentinde bugün toplanan iş dünyasının en büyük temsilcilerinin de gündeminde, savaşın dünya ekonomisinin toparlanması için oluşturduğu riskler olacak.Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ardından Davos organizasyonu bu yıl, genellikle geniş bir katılımcı birliğini temsil eden Ruslar'ı zirveye davet etmedi. Zirvenin yapıldığı binanın karşısında yer alan "Rus evi" de, Ukrayna'ya çeşitli destek etkinliklerinin düzenleneceği bir "Rus savaş suçları evine" dönüştürüldü.Ukrayna'daki savaş, pandeminin şokundan yeni çıkmaya başlayan küresel ekonomiyi de sarsıyor. Özellikle, arz endişeleri nedeniyle yükselen enerji ve gıda fiyatlarını körüklüyor ve yaşam maliyetinde gerçek bir kriz yaratıyor. Davos Forumu'nun açılışından hemen önce geleneksel raporunu yayınlayan İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, bu yıl 263 milyon kişinin, başka bir deyişle "her 33 saatte bir milyon kişinin aşırı yoksulluğa düşmesinin" öngörüldüğünü açıkladı. Oxfam pandemi döneminde de "her 30 saatte bir yeni bir milyarder yaratıldığını" ortaya koyan bir rapor yayınlamıştı.