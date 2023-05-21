Samanyolu Haber /Gündem / Zelensky: Bahmut’u kaybettik /21 Mayıs 2023 15:55

Zelensky: Bahmut’u kaybettik

Ukrayna ile Rusya asasında bir buçuk yıla varan savaş yoğun çatışmalarla devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vlademir Zelensky, stratejik önemi olan Kuzey Doğu bölgesindeki Bahmut şehrini kaybettiklerini açıkladı.

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Aylardır süren savaşların ardından ulaşım noktaları bakımından kritik öneme sahip Bahmut şehrinin Rus güçlerinin kontrolüne geçmiş olduğu resmen doğrulanmış oldu.

Zelenskiy, Japonya'daki G7 zirvesinde, Bahmut'un Ukrayna kontrolü altında kalıp kalmadığı sorusunu yanıtlarken, "Sanmıyorum. Bugün sadece kalbimizde kalıyor" dedi.

20 Mayıs’ta Rusya şehrin kontrolünün tamamen kendilerine geçtiğini duyurmuştu.
Gece saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Wagner saldırı müfrezelerini" ve Rus ordusunu Artemovsk (Bahmut) üzerinde kontrolü ele geçirme operasyonunun tamamlanmasından dolayı tebrik etti.

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı daha önce şehrin kontrolünün "Güney Kuvvetler Grubunun topçu ve havacılığının desteğiyle Wagner saldırı müfrezelerinin saldırı eylemleri sonucunda" elde edildiğini bildirmişti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin doğu grubunun bir temsilcisi, “Çok küçük bir alan kaldı ve onu bombalamak zaten kolay ve çok sayıda insanı orada tutmak zor. Bu nedenle, güvenlik nedeniyle er ya da geç oradan çıkacağımız açık”demişti.

20 Mayıs öğleden sonra Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin "bölgede ve özel sektörde belirli sanayi ve altyapı tesislerini" tutmaya devam ettiğini bildirdi.
Artyomovsk, Ukraynaca adıyla Bahmut, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin kuzeyinde yer almaktadır. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin güçlü bir karakolu olan Donbass'taki Ukraynalı birlik grubuna tedarik sağlamak için önemli bir ulaşım merkezidir. Şehir için mücadele Ağustos ayında başladı. 20 Mayıs’ta tamamen Rusya’nın kontrolüne geçti.
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