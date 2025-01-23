Samanyolu Haber /Dünya / Zelensky’den Davos’ta barış gücü talebi /23 Ocak 2025 11:12

Zelensky’den Davos’ta barış gücü talebi

Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda bir konuşma yapan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin güvenliği için en az 200 bin Avrupalı barış gücü askerine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Zelenskiy, barış gücü askerlerinin Ukrayna’da güvenliği sağlamak için kilit bir rol oynayacağını ve bunun sayısını “200 bin asker bu işin minimumudur. Aksi takdirde hiçbir şey olmaz” şeklinde belirtti. 

Bu sayı, 2020 yılında Fransız Silahlı Kuvvetleri’nin toplam personel sayısına eşit. Financial Times’ın değerlendirmelerine göre, Avrupa’daki NATO üyelerinin toplamda 1,9 milyon askeri bulunuyor. Ancak gerçekçi bir senaryoda, yaklaşık 300 bin askeri çatışma bölgesine göndermek için aylar süren hazırlık gerekeceği belirtiliyor.

Barış Gücü Fikrinin Tartışmaları

Ukrayna’da bir ateşkes durumunda Avrupalı askerlerin konuşlandırılması fikri son aylarda tartışılıyor. The Washington Post, analistlerin ve yetkililerin Ukrayna’da onlarca bin askerin konuşlandırılması gerektiğini öngördüğünü yazdı. Reuters, bu sayının 40 bin ile 100 bin arasında olabileceğini belirtti.

Kremlin, Ukrayna’ya barış gücü askerlerinin konuşlandırılmasının müzakere masasında ele alınması gerektiğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibinden gelen, Ukrayna’ya “İngiliz ve Avrupalı barış güçlerinin gönderilmesi” önerilerinden memnun olmadıklarını açıkladı.
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