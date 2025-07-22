Zelensky’den Rusya’ya yeni barış görüşmesi teklifi

Zelensky, ateşkes, esir değişimi ve savaş sırasında Rusya’ya götürülen Ukraynalı çocukların iadesi konularında müzakere çağrısı yaptı. Ayrıca, Mayıs ayında dile getirdiği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşme teklifini yineledi.





Ukrayna, yeni görüşmelerin İstanbul’da yapılmasını önerdi. Ancak Kremlin’den doğrudan bir yanıt gelmezken, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin’in barış istediğini, ancak savaş hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Rusya, Ukrayna’nın tarafsız kalmasını, NATO’ya katılmamasını, bazı bölgelerde ilhakın tanınmasını ve Rusçanın resmi dil kabul edilmesini talep ediyor.





Trump yönetimi, barış görüşmelerinden önce koşulsuz ateşkes istiyor. Ukrayna bu şartı Mart ayında kabul etti. Öte yandan, ABD’nin önerdiği yeni silah desteği ve yaptırım tehdidi Ukrayna’ya avantaj sağladı. Almanya’nın sağlayacağı Patriot füzeleriyle başlayan süreçte, yedi NATO ülkesinden daha destek bekleniyor. Bu hava savunma desteği, Rusya’yı oyalamaktan caydırarak müzakereleri hızlandırabilir.