Samanyolu Haber /Dünya / Zelensky’den Rusya’ya yeni barış görüşmesi teklifi /22 Temmuz 2025 11:42

Zelensky’den Rusya’ya yeni barış görüşmesi teklifi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, hafta sonunda yaptığı açıklamada, Rusya ile barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını teklif etti. Bu, Trump yönetiminin Ukrayna’ya hava savunma sistemleri transferini ve Rusya’nın ticaret ortaklarına yönelik yaptırımları gündeme getirmesinden bu yana yapılan ilk ciddi diplomatik girişim oldu.

SHABER3.COM

Zelensky, ateşkes, esir değişimi ve savaş sırasında Rusya’ya götürülen Ukraynalı çocukların iadesi konularında müzakere çağrısı yaptı. Ayrıca, Mayıs ayında dile getirdiği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşme teklifini yineledi.

Ukrayna, yeni görüşmelerin İstanbul’da yapılmasını önerdi. Ancak Kremlin’den doğrudan bir yanıt gelmezken, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin’in barış istediğini, ancak savaş hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Rusya, Ukrayna’nın tarafsız kalmasını, NATO’ya katılmamasını, bazı bölgelerde ilhakın tanınmasını ve Rusçanın resmi dil kabul edilmesini talep ediyor.

Trump yönetimi, barış görüşmelerinden önce koşulsuz ateşkes istiyor. Ukrayna bu şartı Mart ayında kabul etti. Öte yandan, ABD’nin önerdiği yeni silah desteği ve yaptırım tehdidi Ukrayna’ya avantaj sağladı. Almanya’nın sağlayacağı Patriot füzeleriyle başlayan süreçte, yedi NATO ülkesinden daha destek bekleniyor. Bu hava savunma desteği, Rusya’yı oyalamaktan caydırarak müzakereleri hızlandırabilir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zelensky’den Rusya’ya yeni barış görüşmesi teklifi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:14:15