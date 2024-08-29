Samanyolu Haber /Dünya / Zelensky: Kimse Rusya ile anlaşmayı yenilemeyecek, bu iş bitecek /29 Ağustos 2024 13:33

Zelensky: Kimse Rusya ile anlaşmayı yenilemeyecek, bu iş bitecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna’nın Rusya ile mevcut gaz transit anlaşmasını yenilemeyi planlamadığını açıkladı.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Zelensky, Interfax’a yaptığı açıklamada, “Kimse Rusya ile anlaşmayı yenilemeyecek, bu iş bitecek” ifadesini kullandı.

Aralık 2019’da imzalanan ve 2024 yılı sonunda sona erecek olan gaz transit anlaşması, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya taşınmasını sağlamaktaydı.

Anlaşmanın yenilenmemesi, Rusya’nın Avrupa’ya gaz sevkiyatında yeni alternatifler bulmasını gerektirebilir ve enerji piyasalarında önemli dalgalanmalara yol açabilir.

Bu açıklama, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin ekonomik alanlarda da devam ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Anlaşmanın sona ermesi, hem Rusya hem de Avrupa için enerji tedarikinde yeni stratejiler geliştirilmesini zorunlu kılacak.

Kremlin’in alternatif güzergah değerlendirmesi

Volodimir Zelenski'nin bu açıklamasına Kremlin’den değerlendirme geldi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dimitri Peskov, “Elbette Ukrayna tarafının bu tür kararları, Avrupalı tüketicilerin çıkarlarına ciddi zarar verecektir; bu tüketiciler, muhtemelen ABD'den gelen diğer ürünlere kıyasla, ekonomik açıdan daha garantili, fiyat parametreleri açısından daha uygun olan Rus gazını satın almak isteyeceklerdir. Basitçe çok daha fazla ödemek zorunda kalacaklar ve böylece endüstrileri daha az rekabetçi hale gelecek.”

Peskov, gazetecilerin ilgili ülkelere gaz tedarik etmek için ne gibi alternatifler olduğu sorusu üzerine, “Alternatif güzergahlar var. Biliyorsunuz, Türkiye'de bir merkez oluşturma planları var, bunun üzerinde çalışılıyor, yani alternatif güzergahlar var” ifadelerini kullandı.
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