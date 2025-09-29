Samanyolu Haber /Dünya / Zelensky Kremlin'i vurmakla tehdit etti, Rusya roketleri ateşledi /29 Eylül 2025 18:09

Zelensky Kremlin'i vurmakla tehdit etti, Rusya roketleri ateşledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Kremlin yetkililerinin nerede sığınaklar olduğunu bilmeleri gerektiğini söyledi, Rusya ise 600’den fazla İHA ve 40 füze gönderdi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Zelensky, Axios’a verdiği bir röportajda, ülkesinin Rusya’ya karşı misilleme saldırılarını sürdüreceğini, Rusya’nın kazanç elde etmesini engellemek ve "diplomasiye zorlamak" için bu saldırıları yapacaklarını açıkladı.

Zelenskiy ayrıca, "Kremlin yetkililerinin nerede sığınaklar olduğunu bilmeleri gerektiğini, çünkü onlara ihtiyaçları olacağını" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitriy Peskov, Volodimir Zelenskiy’in Kremlin’e yönelik saldırı tehditlerini "blöf" olarak nitelendirdi.

Peskov, gazeteci Pavel Zarubin’e yaptığı açıklamada, "Ukrayna’nın durumu her geçen gün kötüleşiyor. Müzakere konumları da her geçen gün zayıflıyor. Bunu içten içe biliyorlar, ancak dışarıda blöf yapıyorlar. Ne yazık ki, barışçıl çözüm yollarını aramıyorlar" dedi.

Ukrayna 2500 km menzilli Tomahawk füzelerini talep etti

The Telegraph’ın kaynakları, Ukrayna’nın 2.500 km menzilli Tomahawk füzeleri talep ettiğini öne sürerken, Axios’un haberine göre Ukrayna, daha önce ABD Başkanı Donald Trump’tan bu füzeleri istemiş ancak reddedilmişti.

Zelenskiy, son günlerde Rusya’ya karşı birkaç tehdit savurdu. 27 Eylül’de, "Eğer Kiev’i elektrik kesintisiyle tehdit ederlerse, Kremlin’in Moskova’da da elektrik kesintisi yaşayacağını bilmeleri gerekiyor" demişti.

28 Eylül’de ise, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı misilleme saldırılarını sürdüreceğini, Rusya’nın kazanç elde etmesini engellemek ve "diplomasiye zorlamak" için bu saldırıları yapacaklarını açıklamıştı.

Rusya, gece boyunca İHA ve füze yağdırdı

Rus ordusu gece boyunca Ukrayna'nın savunma sanayi tesisleri ve askeri hava üslerine karşı büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, "Hedefler başarıyla vuruldu, tüm belirlenen hedefler imha edildi"açıklamasını yaptı.

Rus birlikleri, Donbass’taki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin demiryolu lojistik altyapısını, geçici konaklama noktalarını ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu 150’den fazla bölgeyi hedef aldı. Özellikle Starokostyantyniv hava üssü, iki "Kınjal" hipersonik füzesiyle vuruldu.

Ukrayna medyası, Rusya’nın 600’den fazla İHA ve yaklaşık 40 füzeyle saldırı düzenlediğini belirtti. Ukraynalı yetkililer, saldırıların büyük bölümünün püskürtüldüğünü iddia ederken, iki "Kınjal" füzesinin durdurulamadığını kabul etti.

Kiev ve çevresinde en az 20 altyapı tesisi zarar gördü, konut ve iş yerleri hasar aldı, can kayıpları ve yaralanmalar yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırının 12 saat sürdüğünü belirterek, "Rusya’yı diplomasi masasına oturtmak için misilleme yapacaklarını" söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zelensky Kremlin'i vurmakla tehdit etti, Rusya roketleri... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:27:19