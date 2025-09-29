Zelensky Kremlin'i vurmakla tehdit etti, Rusya roketleri ateşledi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Zelensky, Axios’a verdiği bir röportajda, ülkesinin Rusya’ya karşı misilleme saldırılarını sürdüreceğini, Rusya’nın kazanç elde etmesini engellemek ve "diplomasiye zorlamak" için bu saldırıları yapacaklarını açıkladı.





Zelenskiy ayrıca, "Kremlin yetkililerinin nerede sığınaklar olduğunu bilmeleri gerektiğini, çünkü onlara ihtiyaçları olacağını" söyledi.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitriy Peskov, Volodimir Zelenskiy’in Kremlin’e yönelik saldırı tehditlerini "blöf" olarak nitelendirdi.





Peskov, gazeteci Pavel Zarubin’e yaptığı açıklamada, "Ukrayna’nın durumu her geçen gün kötüleşiyor. Müzakere konumları da her geçen gün zayıflıyor. Bunu içten içe biliyorlar, ancak dışarıda blöf yapıyorlar. Ne yazık ki, barışçıl çözüm yollarını aramıyorlar" dedi.





Ukrayna 2500 km menzilli Tomahawk füzelerini talep etti





The Telegraph’ın kaynakları, Ukrayna’nın 2.500 km menzilli Tomahawk füzeleri talep ettiğini öne sürerken, Axios’un haberine göre Ukrayna, daha önce ABD Başkanı Donald Trump’tan bu füzeleri istemiş ancak reddedilmişti.





Zelenskiy, son günlerde Rusya’ya karşı birkaç tehdit savurdu. 27 Eylül’de, "Eğer Kiev’i elektrik kesintisiyle tehdit ederlerse, Kremlin’in Moskova’da da elektrik kesintisi yaşayacağını bilmeleri gerekiyor" demişti.





Rusya, gece boyunca İHA ve füze yağdırdı





Rus ordusu gece boyunca Ukrayna'nın savunma sanayi tesisleri ve askeri hava üslerine karşı büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, "Hedefler başarıyla vuruldu, tüm belirlenen hedefler imha edildi"açıklamasını yaptı.





Rus birlikleri, Donbass’taki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin demiryolu lojistik altyapısını, geçici konaklama noktalarını ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu 150’den fazla bölgeyi hedef aldı. Özellikle Starokostyantyniv hava üssü, iki "Kınjal" hipersonik füzesiyle vuruldu.





Ukrayna medyası, Rusya’nın 600’den fazla İHA ve yaklaşık 40 füzeyle saldırı düzenlediğini belirtti. Ukraynalı yetkililer, saldırıların büyük bölümünün püskürtüldüğünü iddia ederken, iki "Kınjal" füzesinin durdurulamadığını kabul etti.





Kiev ve çevresinde en az 20 altyapı tesisi zarar gördü, konut ve iş yerleri hasar aldı, can kayıpları ve yaralanmalar yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırının 12 saat sürdüğünü belirterek, "Rusya’yı diplomasi masasına oturtmak için misilleme yapacaklarını" söyledi.