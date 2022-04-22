Zelensky: Mariupol’de yaklaşık 120 bin sivil abluka altında

Mauripol'deki insanlık dramı devam ediyor. Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’da sivillerin tahliye edileceği insani koridorların, güvenlik nedeniyle bugün çalışmayacağı bildirildi. Öte yandan Ukrayna Başsavcılığı, Rus ordusunun, ülkeye karşı açtığı savaşta Ukraynalı çocukları da kullandığını iddia etti.







Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal operasyonunda 58. güne girildi. İki ülke arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Mariupol’de Ukraynalı askerlerin yanı sıra, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 120 bin sivilin abluka altında olduğunu söyledi.





Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Mariupol’ün tam kontrolünü ele geçirdiklerine yönelik açıklamasına değinen Zelensky, “Mariupol’ün çoğunu uzun zaman önce ele geçirdiklerini ben de siz de çok iyi biliyoruz ama şehirde Ukrayna askerlerinin kaldığı kısımlar var. Askerlerimizin yanında sivillerimiz de var. Bunların çoğu kadın ve çocuklar. Yaklaşık 120 bin sivil Mariupol’da abluka altında.” ifadelerini kullandı.





Mariupol’deki Azovstal fabrikasında yaklaşık 400 yaralı Ukrayna askerinin bulunduğunu da aktaran Zelensky, söz konusu askerlerin takas işlemiyle iade edilmesi için karşı tarafa teklifte bulunduklarını belirtti.





BUGÜN İNSANİ KORİDOR AÇILMAYACAK





Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’da sivillerin tahliye edileceği insani koridorların, güvenlik nedeniyle bugün çalışmayacağı bildirildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “22 Nisan bugün güzergahlardaki tehlike nedeniyle insani koridorlar olmayacak. Tahliyeyi bekleyen herkese sesleniyorum: Sabırlı olun, lütfen bekleyin.” ifadelerini kullandı.





‘SAVAŞTA ÇOCUKLAR KULLANILIYOR’ İDDİASI





Öte yandan, Ukrayna Başsavcılığı, Rus ordusunun, ülkeye karşı açtığı savaşta Ukraynalı çocukları da kullandığını iddia etti. Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, bununla ilgili 8 vakanın tespit edildiğini kaydetti.





Rus ordusunun, Ukraynalı çocukları ‘askeri bilgilerin toplanması veya ulaştırılması, silahların taşınması ve benzeri durumlarda kullanılmaya zorladığını’ savunan Venediktova, “Bu, Rusya’nın Ukraynalı çocuklara karşı ve Ukraynalı çocukların da katıldığı bir savaştır. Savcıların iki odak noktası var: Mağdur çocuklar ve kanunla ihtilafa düşen çocuklar.” dedi.