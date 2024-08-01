Zelensky’nin ‘referandum' çıkışı

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Zelensky, olası bir referandum hakkında ise “Ukrayna halkının bunu istemesi lazım” dedi. Ayrıca Ukrayna’nın ve dünyanın, Rusya ile müzakere masasına oturma arzusunu dile getirdi.

Fransız yayın organlarına verdiği röportajda Zelensky, birçok ülkenin anlaşmazlığın diplomatik çözümüne yönelik ilerlemeyi Rusya’nın katılacağı bir barış konferansına bağladığını belirtti.“Bütün dünya onların müzakere masasında olmasını istediği için buna karşı olamayız” diyen Zelensky, Kiev’in ilk zirvenin sonuçlarına göre bir belge hazırlamayı ve bu belgeyi Kasım ayında tamamlamayı planladığını ifade etti. Bu belgenin bölgesel bütünlük, egemenlik gibi konuları içereceğini belirtti.Zelensky, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin doğu Ukrayna’daki Rus birliklerinin ilerlemesine nasıl izin verdiği sorusunu yanıtlarken, birkaç neden olduğunu belirtti. Rotasyon sağlamak ve askerleri dinlendirmek için 14 tugayın hazırlandığını, ancak bu tugaylardan sadece üçünün tamamlanmasının Rus ordusunu durdurmak için yeterli olup olmadığını sorguladı. Ukrayna’nın ortaklarının milyarlarca dolar yardım sağladığını belirten Zelensky, “Tugaylar boşsa nasıl rotasyon yapılacak?” diye sordu.Zelensky, toprak imtiyazları konusunun Anayasa’ya aykırı olduğunu ve Ukrayna’nın “topraklarından asla vazgeçmeyeceğini” vurguladı. Olası bir referandum hakkında ise “Ukrayna halkının bunu istemesi lazım. Dürüst olacağım: Bu en iyi seçenek değil.” dedi. Ancak, bölgelerin askeri yollarla geri alınmasının mümkün olmadığını kabul eden Zelensky, bu bölgelerin geri verilmesinin “Ukrayna’ya çok fazla zamana ve insan hayatına mal olacağını” belirtti.Cumhurbaşkanlığı ofisi, Ukrayna’nın sürdürülebilir barışa yol açacak adil müzakerelere hazır olduğunu belirtirken, Rus yetkililerin böyle bir diyaloğa hazır olmadığı görüşünü dile getirdi. Zelensky, ikinci dünya zirvesine Rus heyetini davet etmeyi planladığını ve müzakere yasağına rağmen Başkan Vladimir Putin’in davet alacağını itiraf etti. “Dürüst olalım, eğer savaşı bitirmek istiyorsak ve bunu yapacak gücümüz varsa ve dünya Ukrayna etrafında birleşirse, Rusya’da her şeye karar verenlerle konuşacağız” dedi.