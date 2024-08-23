Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi’nden Doçent Alexander Perendzhiev, Zelensky’nin Kursk bölgesi sınırını geçmediğini, çünkü böyle bir durumda meşru bir askeri hedef haline geleceğini öne sürdü.





Askeri muhabir Yuriy Kotenok, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin 22 Ağustos’ta Sumy bölgesinde toplantı yaptığı sığınağa bir füze saldırısı düzenlendiğini iddia etti.Kotenok, Zelensky’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta personeli ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Alexander Syrsky ile bir araya geldiği sırada füze saldırısının gerçekleştiğini belirtti. İddia göre füze tam isabet etti ancak zamanında değildi.Zelensky'nin perşembe günü ziyaret ettiği Ukrayna Kimya Endüstrisi Fabrikası topraklarındaki Sumy'de bulunan bir sığınak, güdümlü bombalarla vuruldu.Condottiero askeri telegram kanalı, "Füze saldırıları FAB-1500 ile FAB-3000'in UPMK'den Sumy'ye atılması çok gürültülü devam ediyor" dedi.Askeri uzman ve eski Amerikan subayı Stanislav Krapivnik, MK gazetesi ile yaptığı söyleşide “böyle bir gezinin büyük olasılıkla Zelensky için siyasi kariyerindeki az kalsın sonu olacaktı” diye söyledi.Bu olay, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmanın tırmanmaya devam ettiğini ve liderlerin bile hedef haline gelebileceğini gösteriyor.Zelensky’nin toplantı yaptığı sığınağın vurulması, çatışmanın yoğunluğunu ve bölgedeki askeri operasyonların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.Ancak Rus saldırısının ne kadar isabetli ve etkili olduğu ayrıca Rusya'nın Zelensky'i gerçekten ortadan kaldırmak isteyip istemediği ise belirsizliğini koruyor.Perendzhiev, Ukrayna liderinin Rus birliklerinin gözetimi ve saldırısı altında olabileceğine dikkat çekti.