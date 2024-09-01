Zelensky’nin teklifi Modi’yi zorda bıraktı

Samanyoluhaber.com - Moskova



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Hindistan’da bir barış zirvesi düzenlenmesi önerisini gündeme getirdi. Bu öneriyi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşme sırasında dile getiren Zelensky, Kasım ayında bir zirve düzenlemeyi teklif etti.



Ancak, Bloomberg’in müzakerelere aşina kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Modi bu teklife henüz yeşil ışık yakmadı. Hindistan’ın, böyle bir zirvede Rusya’yı dışarıda bırakması nedeniyle bu öneriye temkinli yaklaştığı belirtiliyor.



Hindistan’ın denge politikası



Zelensky’nin önerisi, Hindistan’ın dış politika açısından hassas bir döneme denk geliyor. Hindistan, Rusya ile uzun süredir devam eden stratejik ilişkilerini korurken, Ukrayna ile de diplomatik bağlarını sürdürmeye çalışıyor.



Hindistan, Ukrayna krizinde tarafsız bir duruş sergilemeye çalışıyor ve her iki tarafla da diyalog halinde kalmayı tercih ediyor. Modi’nin, böyle bir zirvenin Hindistan’da düzenlenmesine izin verip vermeyeceği, Hindistan’ın uluslararası arenada denge politikasını nasıl sürdüreceği konusunda önemli bir sinyal olabilir.



Hindistan, Ukrayna krizinde barışçıl bir çözüm bulma çabalarını sürdürüyor. Modi, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Zelensky ile görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde, Hindistan’ın çatışmaya erken ve kalıcı bir çözüm bulunması konusundaki kararlılığını yeniden teyit etti.



Rusya’nın olası bir Hindistan zirvesine katılma ihtimali oldukça düşük



Rusya, bu tür barış zirvelerine katılmayı defalarca reddetti. Moskova, bu zirvelerin Ukrayna’nın lehine bir ültimatom geliştirmek için kullanıldığını savunuyor.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, bu zirvelerin amacının Ukrayna’daki çatışmayı çözmek değil, Rusya’ya kabul edilemez şartlar dayatmak olduğunu belirtti. Bu nedenle, Rusya’nın olası bir Hindistan zirvesine katılma ihtimali oldukça düşük görünüyor.