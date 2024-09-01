Samanyolu Haber /Dünya / Zelensky’nin teklifi Modi’yi zorda bıraktı /01 Eylül 2024 10:57

Zelensky’nin teklifi Modi’yi zorda bıraktı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Hindistan’da barış zirvesi düzenlenmesini önerdi, ancak Hindistan Başbakanı Modi, Rusya ile ilişkilerdeki denge nedeniyle henüz bu fikri kabul etmedi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Hindistan’da bir barış zirvesi düzenlenmesi önerisini gündeme getirdi. Bu öneriyi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşme sırasında dile getiren Zelensky, Kasım ayında bir zirve düzenlemeyi teklif etti.

Ancak, Bloomberg’in müzakerelere aşina kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Modi bu teklife henüz yeşil ışık yakmadı. Hindistan’ın, böyle bir zirvede Rusya’yı dışarıda bırakması nedeniyle bu öneriye temkinli yaklaştığı belirtiliyor.

Hindistan’ın denge politikası

Zelensky’nin önerisi, Hindistan’ın dış politika açısından hassas bir döneme denk geliyor. Hindistan, Rusya ile uzun süredir devam eden stratejik ilişkilerini korurken, Ukrayna ile de diplomatik bağlarını sürdürmeye çalışıyor.

Hindistan, Ukrayna krizinde tarafsız bir duruş sergilemeye çalışıyor ve her iki tarafla da diyalog halinde kalmayı tercih ediyor. Modi’nin, böyle bir zirvenin Hindistan’da düzenlenmesine izin verip vermeyeceği, Hindistan’ın uluslararası arenada denge politikasını nasıl sürdüreceği konusunda önemli bir sinyal olabilir.

Hindistan, Ukrayna krizinde barışçıl bir çözüm bulma çabalarını sürdürüyor. Modi, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Zelensky ile görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde, Hindistan’ın çatışmaya erken ve kalıcı bir çözüm bulunması konusundaki kararlılığını yeniden teyit etti.

Rusya’nın olası bir Hindistan zirvesine katılma ihtimali oldukça düşük

Rusya, bu tür barış zirvelerine katılmayı defalarca reddetti. Moskova, bu zirvelerin Ukrayna’nın lehine bir ültimatom geliştirmek için kullanıldığını savunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, bu zirvelerin amacının Ukrayna’daki çatışmayı çözmek değil, Rusya’ya kabul edilemez şartlar dayatmak olduğunu belirtti. Bu nedenle, Rusya’nın olası bir Hindistan zirvesine katılma ihtimali oldukça düşük görünüyor.
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