Zelensky: Putin olsun ya da olmasın, eğer savaşı bitirmek istiyorsak karar alanlarla konuşacağız

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Zelensky, “İkinci barış zirvesinde eğer plan tam olarak hazırlanırsa, Rusya bu planı açıklamaya hazırsa, o zaman biz de ortaklarımızla, Rusya'nın temsilcileriyle birlikte konuşmaya hazır olacağız. Ve Putin olsun ya da olmasın, ne fark eder? Dürüst olalım, eğer savaşı bitirmek istiyorsak ve bunu yapacak gücümüz varsa ve dünya Ukrayna etrafında birleşirse, Rusya'da her şeye karar verenlerle konuşacağız” dedi.

Ayrıca, Zelensky, gerekli şartların yerine gelmesi durumunda, "sıcak çatışmaları" yıl sonundan önce bitirmeye çalışmanın mümkün olduğunu da kabul etti. Zelensky’e göre hala, Batı'nın Moskova'ya baskı yapması ve Kiev'in müzakere masasına oturmadan önce savaş alanında daha güçlü bir konuma gelmesi koşuluyla Ukrayna'nın diplomasi yoluyla istediği tüm toprakları geri almasını sağlamak mümkün.Ekim 2022'de Zelensky, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin (NSDC) Putin'le müzakere yapmanın "imkansız" olduğunu belirten bir kararname yayınlamıştı. Rus yetkililer, Kiev'in Moskova ile yasama düzeyinde diyaloğu reddettiğini söyleyerek bu belgeye defalarca atıfta bulundu.Putin ayrıca Ukrayna'daki meşru hükümetin artık Verhovnaya Rada (parlamento) olduğunu söyledi. Zelensky'nin başkanlık süresi mayıs ayında sona erdi ancak ülkede savaş şartlarında seçim yapılmadığı için devlet başkanlığı görevini sürdürüyor.ABD’nin eski Ukrayna Büyükelçisi John Herbst, Zelensky’nin daha ölçülü bir üsluba geçişinin ABD’de olup bitenlere, özellikle Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’ın dönüş ihtimaline bağlı olduğunu savundu. Herbst, Zelensky’nin gelecekteki potansiyel Trump yönetimiyle temas kurmaya çalıştığını belirtti ve Ukrayna’nın adil bir anlaşma halinde müzakerelere açık olduğunu ifade etti.Amerikan Savaş Araştırmaları Enstitüsü’nden analist Riley Bailey ise, Zelensky’nin tonundaki değişikliği cephedeki durumla ilişkilendirerek, Ukrayna ordusunun gelecekteki bir karşı saldırı için hazırlık yapması gerektiğini belirtti. Bailey, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin artık ilerlemediğini, ancak Rus ordusunun kontrolündeki bölgeleri geri almaya çalıştığını söyledi.