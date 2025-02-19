Zelensky, Riyad ziyaretini iptal etti Ankara’ya geldi

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA





Zelensky, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya geldi.Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın artık son bulması gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahbi olacaktır." dedi.Zelensky ise, barış masasında Türkiye ve Avrupa'nın da olması gerektiğini söyledi.Zelensky, görüşmeler hakkında “Suudi Arabistan’daki [Rusya ve ABD] görüşmesine davet edilmedik. Bu bizim için bir sürpriz oldu. Bu yüzden Suudi Arabistan’a gitmeyeceğim” dedi.Ziyaretin, Zelenskiy’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye’yi de kapsayan diplomatik turunun bir parçası olması planlanıyordu.Ukrayna lideri, ziyaretin esas olarak insani konulara, özellikle esir takasına odaklanacağını belirtmişti. Ancak daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD veya Rusya temsilcileriyle görüşme niyetinde olmadığını vurgulamıştı.Ukraynalı bir hükümet heyeti, 16 Şubat’ta Suudi Arabistan’a giderek yerel iş insanlarıyla ön görüşmeler yaptı. Taraflar, enerji, tarım ve altyapı alanlarındaki yatırım projelerini ele aldı.Rusya ve ABD, Riyad’da İkili İlişkilerin Normalleşmesi Konusunda Anlaştı18 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, Rusya ve ABD heyetleri arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda, Moskova ile Washington arasındaki ikili ilişkilerin yeniden tesis edilmesi konusunda mutabakata varıldı.Zelenskiy, Ukrayna’nın bu görüşmelerin sonuçlarını tanımayacağını belirterek, Batılı müttefiklerine Kiev’in katılımı olmadan Rusya ile müzakere yapılmaması çağrısında bulundu.