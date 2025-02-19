Samanyolu Haber /Dünya / Zelensky, Riyad ziyaretini iptal etti Ankara’ya geldi /19 Şubat 2025 17:28

Zelensky, Riyad ziyaretini iptal etti Ankara’ya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya ve ABD’nin Riyad’da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Suudi Arabistan’a yapacağı ziyareti iptal ettiğini ve Mart ayına ertelediğini duyurdu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Zelensky, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya geldi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın artık son bulması gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahbi olacaktır." dedi.

Zelensky ise, barış masasında Türkiye ve Avrupa'nın da olması gerektiğini söyledi.

Zelensky, görüşmeler hakkında “Suudi Arabistan’daki [Rusya ve ABD] görüşmesine davet edilmedik. Bu bizim için bir sürpriz oldu. Bu yüzden Suudi Arabistan’a gitmeyeceğim” dedi.

Ziyaretin, Zelenskiy’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye’yi de kapsayan diplomatik turunun bir parçası olması planlanıyordu.
Ukrayna lideri, ziyaretin esas olarak insani konulara, özellikle esir takasına odaklanacağını belirtmişti. Ancak daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD veya Rusya temsilcileriyle görüşme niyetinde olmadığını vurgulamıştı.

Ukraynalı bir hükümet heyeti, 16 Şubat’ta Suudi Arabistan’a giderek yerel iş insanlarıyla ön görüşmeler yaptı. Taraflar, enerji, tarım ve altyapı alanlarındaki yatırım projelerini ele aldı.

Rusya ve ABD, Riyad’da İkili İlişkilerin Normalleşmesi Konusunda Anlaştı

18 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, Rusya ve ABD heyetleri arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda, Moskova ile Washington arasındaki ikili ilişkilerin yeniden tesis edilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Zelenskiy, Ukrayna’nın bu görüşmelerin sonuçlarını tanımayacağını belirterek, Batılı müttefiklerine Kiev’in katılımı olmadan Rusya ile müzakere yapılmaması çağrısında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zelensky, Riyad ziyaretini iptal etti Ankara’ya geldi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:58:02