Zelensky: Rusya’sız olmaz!

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA





İsviçre’de yapılan ilk zirvedekinin aksine tutumunu değiştiren Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya’nın Ukrayna konusunda düzenlenecek ikinci “barış zirvesine” katılması gerektiğini vurguladı.



NBC News’e verdiği röportajda Zelensky, Rusya’nın bu savaşın diplomatik yollarla çözülmesi için süreçte yer almasının zorunlu olduğunu belirtti. “Rusya temsilcilerinin orada bulunması gerekiyor. Onlarsız savaşı diplomatik olarak sona erdirmek çok zor” dedi.



Zelensky, ikinci zirvenin nerede ve ne zaman yapılacağını açıklamazken, Ukrayna’nın müttefikleriyle birlikte savaşı sona erdirmek için kapsamlı bir plan hazırlayacağını ifade etti. Ukrayna lideri, savaşın diplomatik yollarla bitirilmesinin zorluğunu hem kendilerinin hem de diğer ülkelerin anladığını belirtti.



Kış gelmeden savaş sonlandırılmalı



Zelensky ayrıca, Almanya’daki Ramstein askeri üssünde düzenlenen temas grubu toplantısında da Ukrayna-Rusya savaşının kış başlamadan sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.



Zelensky, bu sonbaharı Rus saldırganlığının sona erdiği bir dönem haline getirmek gerektiğini ifade ederek, “Güvenilir bir uluslararası güvenlik düzeni kurmalıyız” dedi.



Ayrıca, daha önce duyurduğu ikinci “barış zirvesi”nin bu sonbaharda yapılabileceğini, zirveye hazırlık için hâlâ zaman olduğunu dile getirdi.



Zelensky, konuşmasında müttefiklerinden Moskova’nın kırmızı çizgilerini göz ardı etmelerini ve Ukrayna’ya, Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırı düzenleme izni verilmesini talep etti. “Rusya’yı barışa zorlamak için sadece Ukrayna topraklarında değil, Rusya topraklarında da saldırı imkânına sahip olmalıyız” ifadelerini kullandı.