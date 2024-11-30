Samanyolu Haber /Dünya / Zelensky: Teçhizat eksikliği had safhada! /30 Kasım 2024 14:28

Zelensky: Teçhizat eksikliği had safhada!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Sky News’e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Ukrayna’nın Silahlı Kuvvetleri’nin karşılaştığı en büyük sorunun insan eksikliği değil, mevcut tugayların yetersiz teçhizat olduğuna dikkat çekti.

Zelensky, ABD’nin önerdiği asgari askerlik yaşını düşürme tartışmalarına dair açıklamalarda bulundu ve Ukrayna’nın savaşta önceliği daha fazla insan seferber etmek yerine, mevcut askerlerin daha iyi donanımla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Zelensky, Sky News’e verdiği röportajda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin asıl sorununun, yeterli sayıda insana sahip olmaktan ziyade, mevcut askerlerin ihtiyaç duyduğu ekipman eksikliği olduğunu vurguladı. “Yeterli silahlar yoksa, daha fazla insan neden harekete geçsin?” diye soran Zelensky, savaşın temelinde “toprak değil, insandır” diyerek, insan kayıplarının önemine dikkat çekti. “Bir ülkenin toprağı vardır, bu kimliğiniz açısından çok önemli olabilir, ancak en önemli şey insanlardır” şeklinde konuştu.

Ukrayna NATO’ya üye olmalı

Zelensky, Ukrayna’nın savaşta kazandığı toprakları diplomatik yollarla geri almak için, NATO’nun şemsiyesi altında güvenliğini sağlamanın bir çözüm olabileceğini belirtti. Bu plan doğrultusunda, Ukrayna’nın kontrolündeki toprakların NATO’ya üye olması ve kaybedilen bölgelerin de ittifaka katılmasına davet edilmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca, ABD’nin Ukrayna’nın seferberlik yaşını 25’ten 18’e düşürme önerisine karşı çıkarak, bu yaşın düşürülmesinin anlamlı olmadığını belirtti. Ukrayna, askerlik yaşını düşürme yerine silah ve ekipman tedariğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray, Ukrayna’nın asker sayısını artırmak için seferberlik yaşını düşürmeyi önerirken, Kiev’in savunma ihtiyaçlarının daha büyük olduğunu belirtiyor. Ukrayna, Rusya’nın doğuda ilerleme kaydettiğini ve özellikle Kursk’taki mevzilerinin geri püskürtüldüğünü vurgulayarak, askerlerin sayısının artırılmasının önemli olduğunu savunuyor. Ancak Kiev, daha fazla insan seferber etmektense, mevcut güçlerin daha iyi donanımla desteklenmesini gerektiğini düşünüyor.
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