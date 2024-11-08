Zelensky, Trump’ın '24 saat içinde çözme' önerisini reddetti

Samanyoluhaber.com - Moskova





ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın Ukrayna’daki çatışmayı “24 saat içinde çözme” önerisini Kiev yönetimi reddetti. Trump’ın bu çözüm teklifine sıcak baktığını ancak bunun gerçekçi olmayacağını vurgulayan Zelensky, “Daha fazla zamana ihtiyacımız var” dedi.





Zelensky, Trump’ın çözüm önerisini hızlı ve kapsamlı bir diyalog için önemli bir adım olarak görmekle birlikte, Ukrayna için uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm arayışında olduklarını açıkladı. Ayrıca Trump’ın Ukrayna-Rusya çatışmasını hızla çözme vaadi üzerine yapılan tartışmaların detaylarına da dikkat çekti.





Daha önce de 2023 yazında, NBC’ye verdiği röportajda Zelensky, Trump’ın bu sorunu çözme yeteneği hakkında şüphelerini dile getirerek, Trump’ın neden başkanlığı sırasında aynı çözümü uygulamadığını sormuştu.





Trump’ın yeniden seçilmesinin ardından bu kez ABD’nin eski Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker, Trump’ın çözüm önerisi olarak Putin’e askerlerin çekilmesi için 20 Ocak’a kadar süre tanıyabileceğini öne sürdü. Ancak, Kremlin, Trump’ın bu açıklamalarını “abartı” olarak değerlendirdi.





Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran 2024’te imzalanacak barış anlaşmasının şartlarını belirterek, Ukrayna’nın bazı topraklardan tamamen çekilmesini ve NATO’ya katılmaktan vazgeçmesini talep etti.





Putin Haziran 2024’te sunduğu barış koşullarında Ukrayna’nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile diğer bazı bölgelerden Ukrayna ordusunun çekilmesi ve Rusya’nın bu bölgelerdeki hâkimiyetinin kabul edilmesi gibi şartları sıralamıştı.