Zelensky: 'Ukrayna Rusya'ya hiçbir şey hediye etmeyecek'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'daki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'ya toprak anlamında "hiçbir şey hediye etmeyeceğini" ilan etti.

Zelensky, aynı zamanda müzakerelerin uzamasından Moskova'yı sorumlu tuttuğunu belirterek, Kiev'in koşulsuz ateşkese hazır olduğunu ifade etti.

Financial Times gazetesi, Trump'ın Zelenski'ye "Rusya'nın Şartlarını Kabul Et" çağrısı yaptığını iddia etmişti. 

Gazete, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın şartlarını kabul etmesi için baskı yaptığını yazdı. 

The Washington Post'un İddiaları ve Tepkiler

Zelensky'nin bu açıklaması, The Washington Post gazetesinin bir haberine yanıt niteliği taşıyor. Gazete, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'dan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) üzerindeki kontrolünden vazgeçmesini talep ettiğini, buna karşılık Rusya'nın da Zaporijya ve Herson bölgelerinin bir kısmından çekilmeyi teklif ettiğini iddia etmişti. Aynı haberde, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkopf'un da Beyaz Saray görüşmesinde bu yönde baskı yaptığı öne sürülmüştü.

Trump'tan "Durulsun" Çağrısı, Zelenski'den Onay

Washington görüşmesinin ardından Truth Social'daki paylaşımında Trump, tarafların "bulundukları yerde durmaları gerektiğini" savunarak, "Her iki taraf da kazansın, tarih karar versin!" ifadelerini kullandı. Zelensky de bu "durma" tezine katıldığını açıkladı.

Trump'ın Zelenski'ye "Rusya'nın Şartlarını Kabul Et"

Financial Times gazetesi, Trump'ın Zelenski'ye "Rusya'nın Şartlarını Kabul Et" çağrısı yaptığını iddia etti.

Gazete, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın şartlarını kabul etmesi için baskı yaptığını iddia etti. 

İddiaya göre Trump, aksi takdirde Ukrayna'nın "yok olabileceği" uyarısında bulundu ve kendisine sunulan cephe hattı haritalarını bir kenara iterek, Zelenski'den tüm Donbas bölgesinin kontrolünü Rusya'ya devretmesini istedi.

Batılı gazeteciler, bu görüşmenin Trump'ın değişken doğasını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in taleplerine yönelik uzlaşmaya hazır olduğunu gösterdiğini yazdı.

Bu iddialar, Trump ve Zelenski arasındaki Beyaz Saray görüşmesinin hemen ardından uluslararası basına yansımıştı. Ancak, bu tür kapalı kapı ardı diyaloglar genellikle tarafların resmi açıklamalarıyla tam olarak örtüşmemektedir.

Ateşkes Girişimlerinin Kısa Geçmişi

Ukrayna, Ağustos başında, Rusya ile kısmi hava ateşkesi yerine, tam ve derhal bir ateşkesi desteklediğini açıklamıştı. Zelensky, farklı ateşkes formatlarını denediklerini belirtti. Rusya tarafı da benzer şekilde, Ağustos ayında Bloomberg ve The Economist'e yansıdığı üzere, Ukrayna ile sınırlı bir hava ve deniz ateşkesi olasılığını değerlendirdiğini duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ağustos ortasında yaptığı bir açıklamada, çatışmanın en kısa sürede sona ermesi için Trump'ın arabuluculuğuna ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.
