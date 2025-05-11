Zelensky'den Putin'e cevap: Rusya Ukrayna savaşında barış umudu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'dan yarın tam, kalıcı ve güvenilir ateşkes sağlanması yönündeki teklife onay vermesini beklediklerini, görüşmeye hazır olduklarını söyledi.





Rusya'dan ateşkes teklifine onay vermesini beklediklerini kaydeden Zelenski, şu ifadeleri kullandı:





"Rusların nihayet savaşı bitirmeyi düşünmeye başlaması olumlu bir işaret. Tüm dünya bunu çok uzun zamandır bekliyordu. Herhangi bir savaşı gerçekten bitirmenin ilk adımı ateşkestir. Tek bir gün bile olsa öldürmeye devam etmenin bir anlamı yok. Rusya'nın yarın, 12 Mayıs'ta tam, kalıcı ve güvenilir ateşkesi onaylamasını bekliyoruz ve Ukrayna görüşmeye hazır."





TRUMP NE DEDİ?

ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in Ukrayna ile "doğrudan müzakere" önerisinin ardından Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı.





"Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün" ifadesini kullanan Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesiyle binlerce kişinin hayatının kurtarılabileceğini belirtti.





Trump, "Tamamen yeni ve çok daha iyi bir dünya olacak" değerlendirmesinde bulunarak, Rusya ve Ukrayna ile bu konuda çalışmalarını sürdüreceğini, bu ülkelerle ticareti geliştirmeye odaklanmak istediklerini kaydetti.





Başkan Trump, "Büyük bir hafta geliyor" ifadesini kullandı.