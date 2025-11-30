Zelensky'den Ukrayna-Rusya savaşında barış için kritik açıklama!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’nin hazırladığı barış planı ilişkin konuştu. Bu konuda yürütülen görüşmelerin hızlandığını belirten Ukrayna Başkanı, savaşın 'onurlu şekilde sonlanmasına' yönelik adımların önümüzdeki günlerde netleşebileceğini söyledi.





HEYET ABD'DE

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Zelenskiy, günlük görüntülü mesajında Ukrayna heyetinin Washington’a ulaştığını, görüşmelerin Cenevre’den gelen notlar temelinde sürdürüleceğini belirtti. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlığındaki heyette istihbarat, dışişleri, güvenlik ve ordu yönetiminden kritik isimler yer alıyor. Zelenskiy, ABD tarafının yapıcı bir tutum sergilediğini ifade ederek, Kiev’in kendi ulusal çıkarları doğrultusunda süreci yöneteceğini ifade etti.





ABD'NİN PLANI NEYDİ?

ABD’nin hazırladığı barış planı, savaşın dondurulmasını ve Ukrayna’nın NATO’ya katılmasını tamamen kapatan bir güvenlik çerçevesini içeriyor. Plan, Ukrayna ordusunun 600 bin askerle sınırlandırılmasını, bazı işgal edilmiş bölgelerin fiilen Rus kontrolünde bırakılmasını, cephe hattının mevcut konumda kalıcı ateşkese dönüştürülmesini ve Rusya’ya yaptırımların gevşetilmesini öngörüyor.





Ukrayna’nın enerji, altyapı ve yeniden inşa sürecinin ABD öncülüğünde yürütülmesi, Rusya’nın uluslararası sisteme kontrollü geri dönüşü ve iki taraf arasında büyük bir ekonomik entegrasyon paketi hazırlanması da planın parçası.