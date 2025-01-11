Samanyolu Haber /Gündem / Zemzem suyunda skandal oyun: İçine koymadıkları şey kalmamış! /11 Ocak 2025 14:13

Zemzem suyunda skandal oyun: İçine koymadıkları şey kalmamış!

Adana’da zemzem ile çeşme suyunu karıştırıp, fark anlaşılmasın diye de aroma katan Mehmet Bilal Ç. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli ifadesinde tüm Türkiye’ye bu zemzemi sattığını itiraf ederken, "Zemzem suyuna rağbet vardı, kazanca çevirmek istedim” şeklinde konuştu.

SHABER3.COM

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir depoda sahte zemzem suyu üretilip, piyasaya sürüldüğü bilgisine erişti.

ADANA'DA ÜRETİP TÜM TÜRKİYE'YE SATMIŞ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde teknik ve fiziki takip başlatan KOM ekipleri, depo sahibi Mehmet Bilal Ç.'nin Mekke'den gelen TIR'lardan aldığı zemzem sularını musluk suyuyla karıştırıp, üretim yaptığını belirledi. Günlük olarak yüklü miktarda üretim yapıldığı tespit edilen tesiste şişelenen sahte zemzem sularının ilk olarak İstanbul'a gönderildiği, oradan tüm ülkeye satış ve dağıtımının yapıldığı saptandı.

ANLAŞILMASIN DİYE AROMA KATMIŞTI

Bu tespitler sonrası harekete geçen ekipler, depoya operasyon düzenledi. Depodaki aramada satışa hazır 16 bin litre sahte zemzem suyu, binlerce şişe ve 300 rulo şişe etiketi, dolum makinesi ele geçirildi.

Şüphelinin, çeşme suyunun anlaşılmaması için suya aroma koyduğu ortaya çıkarken, günlük 20 ton üretim kapasitesi bulunduğunu belirledi.

“TAMAMINI BEN YAPTIM”

Operasyonda, 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Görevi yaptırmamak için mukavemet' suçlarından kaydı bulunan Mehmet Bilal Ç. gözaltına alındı.

'Emniyete götürülen Mehmet Bilal Ç., ifadesinde, "Zemzem suyuna rağbet vardı. Bunu değerlendirip, kazanca çevirmek istedim. Türkiye'deki zemzem sularının neredeyse tamamını ben yaptım. Bu suların sahte olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar müşterilerden herhangi bir şikayet gelmedi" dedi. Mehmet Bilal Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zemzem suyunda skandal oyun: İçine koymadıkları şey... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:09:14