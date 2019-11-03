Zencefilin faydaları saymakla bitmiyor!





KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR





Kilo vermek başarılması zor bir iştir. Diyet yaparken vücut depolanmış yağa acil durum rezervi olarak görür ve yağ yakmayı bırakır. Zencefil tüketmek kilo vermeyi kolaylaştırır. Yoğun diyet nedeniyle yavaşlayan metabolizmayı hızlandırır. Metabolizma yavaşladığında verdiğiniz tüm kiloyu geri alabilirsiniz. Her gün zencefil tüketmek bu sorunun önlenmesinde yardımcı olabilir.





KAS AĞRISI VE ACI





Günlük egzersizlerden kaynaklı ağrılar yaygın olarak görülüyor. Zencefil kas ağrılarını hafifletmede etkilidir. Her gün alınan zencefil ağrı seviyesini azaltır ve iyileşme sürecini kısaltır. ZENCEFİL NASIL TÜKETİLİR?Her gün biraz zencefil yemenin faydaları saymakla bitmiyor. Zencefili çiğ veya pişmiş, taze veya kurutulmuş olsun her şekilde etkilidir. Tatlı ve hafif baharatlı bir tada sahip olan zencefil, unlu mamuller, kızarmış patates ve meyve salatalarında kullanım için idealdir. Ayrıca bitki çayı olarak tüketebilirsiniz.

Zencefilin vücudumuza bu kadar iyi gelmesinin nedeni, gingerol adı verilen bir bileşiğe bağlıdır. Bu madde antienflamatuardır, yani ağrı ve şişliği giderir. Aynı zamanda vücuttaki zararlı serbest radikalleri nötralize eden bir antioksidandır. Bu, yaşam boyu kanser riskini azaltabilir. Her gün zencefil yemenin kansere faydasının yanısıra diğer birçok yararı da bulunuyor.