Samanyolu Haber /Dünya / Zengezur Koridoru 99 yıllığına ABD'nin /09 Ağustos 2025 01:06

Zengezur Koridoru 99 yıllığına ABD'nin

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Aliyev ve Paşinyan tarihi anlaşmaya imza attı.Zengezur Koridoru'nun bir bölümü 99 yıllığına bir Amerikan şirketine devredilecek ve adı 'Trump Rotası' olacak.

SHABER3.COM


Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, bugün başkent Washington’da tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Trump’ın makamında barış anlaşmasına paraf attı. İki ülke arasında uzun süredir devam eden barış görüşmeleri sürecinde bu adım önemli bir eşiği temsil ediyor.

O KORİDORUN ADI ARTIK “TRUMP KORİDORU”

Tartışmaların merkezindeki Zengezur Koridoru’nun adı, “Trump Koridoru” olarak değişirken, Trump, Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşmasının maddelerini açıkladı. İşte öne çıkan maddeler:

– Ermenistan topraklarından geçen Zengezur Koridoru’nun bir bölümü 99 yıllığına bir Amerikan şirketine devredilecek.

– Zengezur Koridoru’nun adı Trump Koridoru olarak değiştirilecek.

– Beyaz Saray, Azerbaycan ile ABD arasındaki savunma işbirliğine yönelik kısıtlamaları kaldıracak.

– Ermenistan ve Azerbaycan; tüm düşmanlıkları kalıcı olarak sona erdirmeyi, ticareti serbest bırakmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi taahhüt ederler.

TRUMP: BEN İSTEMEDİM AMA…

Anlaşmayı duyuran Trump, ” Ben istemedim ama onlar adını Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası olarak belirlediler. Öyle olacak. Ermenistan bu koridor için ABD ile 99 yıllık özel ortaklık kuruyor. 99 yıl sonunda da uzatacaklar.” ifadelerini kullandı.

GÜLDÜREN TRUMP-ALİYEV DİYALOĞU

Tarihi zirvede Trump ile Aliyev arasındaki diyalog da dikkati çekti.

Trump, “Kaç yıldır bu liderlik pozisyonundasın?” diye sorunca Aliyev, “22 yıl” yanıtını verdi. Trump bu yanıt üzerine, “Demek ki sağlam ve zekisin. Dünyanın harika yerlerinden biri.” karşılığını verdi.

Zengezur Koridoru’nun bir bölümü 99 yıllığına bir Amerikan şirketine devredilecek ve adı ‘Trump Rotası’ olacak. (Fotoğraf: ANDREW 

BUGÜN NE OLDU?

ABD Başkanı’nın “Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve dünya için tarihî bir gün” olarak nitelendirdiği zirvede Erivan ve Bakü arasında kalıcı barışın sağlanmasının en önemli engellerinden biri olarak bilinen Zengezur Koridoru ile ilgili de önemli bir karar alındı.

Washington’da varılan anlaşmaya ilişkin yayımlanan bir Reuters haberinde Zengezur’un Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) olarak adlandırılacağı duyurulmuştu. Buna göre Zengezur Koridoru’nun münhasır işletme hakkı ABD’ye verilecek. Ulaşım hattı, Ermeni yasalarına göre işletilecek ve ABD bu koridorun inşa ve işletmesini özel konsorsiyumlara ihale edebilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zengezur Koridoru 99 yıllığına ABD'nin Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:15:43