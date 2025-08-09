Zengezur Koridoru 99 yıllığına ABD'nin





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, bugün başkent Washington’da tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Trump’ın makamında barış anlaşmasına paraf attı. İki ülke arasında uzun süredir devam eden barış görüşmeleri sürecinde bu adım önemli bir eşiği temsil ediyor.Tartışmaların merkezindeki Zengezur Koridoru’nun adı, “Trump Koridoru” olarak değişirken, Trump, Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşmasının maddelerini açıkladı. İşte öne çıkan maddeler:– Ermenistan topraklarından geçen Zengezur Koridoru’nun bir bölümü 99 yıllığına bir Amerikan şirketine devredilecek.– Zengezur Koridoru’nun adı Trump Koridoru olarak değiştirilecek.– Beyaz Saray, Azerbaycan ile ABD arasındaki savunma işbirliğine yönelik kısıtlamaları kaldıracak.– Ermenistan ve Azerbaycan; tüm düşmanlıkları kalıcı olarak sona erdirmeyi, ticareti serbest bırakmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi taahhüt ederler.Anlaşmayı duyuran Trump, ” Ben istemedim ama onlar adını Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası olarak belirlediler. Öyle olacak. Ermenistan bu koridor için ABD ile 99 yıllık özel ortaklık kuruyor. 99 yıl sonunda da uzatacaklar.” ifadelerini kullandı.Tarihi zirvede Trump ile Aliyev arasındaki diyalog da dikkati çekti.Trump, “Kaç yıldır bu liderlik pozisyonundasın?” diye sorunca Aliyev, “22 yıl” yanıtını verdi. Trump bu yanıt üzerine, “Demek ki sağlam ve zekisin. Dünyanın harika yerlerinden biri.” karşılığını verdi.ABD Başkanı’nın “Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve dünya için tarihî bir gün” olarak nitelendirdiği zirvede Erivan ve Bakü arasında kalıcı barışın sağlanmasının en önemli engellerinden biri olarak bilinen Zengezur Koridoru ile ilgili de önemli bir karar alındı.Washington’da varılan anlaşmaya ilişkin yayımlanan bir Reuters haberinde Zengezur’un Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) olarak adlandırılacağı duyurulmuştu. Buna göre Zengezur Koridoru’nun münhasır işletme hakkı ABD’ye verilecek. Ulaşım hattı, Ermeni yasalarına göre işletilecek ve ABD bu koridorun inşa ve işletmesini özel konsorsiyumlara ihale edebilecek.