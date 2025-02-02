Samanyolu Haber /Gündem / 'Zengin' skandalında yeni perde: Yeğenini Erdoğan'dan sonra bakanla da tanıştırmış /02 Şubat 2025 11:48

'Zengin' skandalında yeni perde: Yeğenini Erdoğan'dan sonra bakanla da tanıştırmış

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in yeğenini sadece AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la değil aynı zamanda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de tanıştırdığı ortaya çıktı.

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AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde (30 Ocak Perşembe) yeğeni Arif Dağhan'ı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştırması gündem olmuştu. Zengin'in yeğenini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile tanıştırdığı da ortaya çıktı.

Halktv'de yer alan habere göre Özlem Zengin, kura töreninde birden Erdoğan'a seslenerek "Kurada hemen göremeyeceğiz ama. Benim yeğenim de Arif Dağhan'ı da teleffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz" demiş, Zengin'in yeğeni ayağa kalkarak kendini Erdoğan'a tanıtmıştı.

YEĞENİNİ ADALET BAKANI TUNÇ İLE DE TANIŞTIRMIŞ
'Torpil' tepkileriyle gündem olan olay sonrası Zengin'in yeğenini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile tanıştırdığı da ortaya çıktı.

Ortaya çıkan fotoğrafta Özlem Zengin ve yeğeni Arif Dağhan'ın Yılmaz Tunç'un ile poz verdiği görüldü.

Öte yandan Arif Dağhan, kura çekimi sonucunda Konya Hakimliği görevine atandı.
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