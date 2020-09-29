"Zengin ülkeler korona aşısını şimdiden bitirdi, Türkiye seyretti"

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, zengin ülkelerin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kullanılacak aşıların büyük kısmını şimdiden kapatmış durumda olduğunu yazdı. Bursalı, "Daha şimdiden parası olan zengin ülkeler neredeyse üretilecek aşıların büyük kısmını kapatmış durumda, hemen hemen bir yıllık üretim stoklarını satın almış durumda. Size bize düşmeyecek" görüşünü savundu.





Bursalı, "Zengin ülkeler, bir yıllık aşı üretimi neredeyse satın almış durumdalar. Şu anda 9 kadar aşı son klinik aşamada. Oxfam araştırma şirketi, bunlardan satış ilişkileri açıklanan 5 şirketin (AstraZeneca, Gamaleya / Sputnik, Moderna, Pfizer ve Sinovac) son klinik aşamada olan aşı anlaşmalarını inceledi. Üretecekleri toplam 5.3 milyar doz aşının 2.7 milyarlık dozu ABD, İngiltere, Avustralya, Japonya, İsrail, İsviçre’ye satılmış. Bunların yanında bazı AB ülkelerinin de adı geçiyor. Tabii Çin, Hindistan da var." ifadesini kullandı.





Türkiye'deki aşı çalışmalarına dair de bilgi veren Bursalı, "Bilim insanlarımız diyor ki bugün başlasa denemeler ve Faz 1, 2 ve 3’ü başarıyla tamamlansa, 2021 yılının bu aylarında “yerli aşı” hazır olabilir. Eğer bu başarılabilirse, Türkiye’de bilimsel araştırmalar, en azından bu niş alanda büyük bir sıçrama yapmış olacak. Bu başarıyı bekliyoruz ve umuyoruz." düşüncesini dile getirdi.