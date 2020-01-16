Zenginler fakirlerden 10 yıl daha fazla yaşıyor

University College London'da (UCL) yapılan bir araştırmaya göre, zengin bir kişinin yoksula kıyasla yaşam süresi 10 yıla kadar uzayabiliyor.







Zenginler, hastalık ve engellilik halinden yoksullara kıyasla daha uzak kalabiliyor; bu da onların yaşamını uzatıyor.





Independent Türkçe'nin Journal of Gerontology'den aktardığı habere göre, 50 yaş üstündeki 25 bin kişi ile bir araştırma yapıldı.





İngiliz Uzun Vadeli Yaşlanma Araştırması ve ABD Sağlık ve Emeklilik Araştırması tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, İngiltere ve ABD'de zengin-fakir yaşam süresi arasındaki uçurum ortaya konuldu.





Buna göre, 51 yaş üstü zengin erkekler 31 yıl kadar daha yaşıyor. Buna karşın, aynı yaş grubundakilerin yaşam süresi 10 yıl daha kısalıyor ve 22-23 yıl civarında kalıyor.





Zengin kadınlar ise 51 yaşından sonra 33 yıl daha fazla yaşıyor. Yoksullar ise, 51 yaşından sonra 24-25 yıl kadar hayatta kalıyor.





Araştırmacılara göre, ortalama ömür süresindeki eşitsizlikler iki ülkede de bulunuyor ve benzer büyüklükteler.İki ülkede de sağlık eşitsizliklerini azaltmak üzere gösterilen çabaların dezavantajlı sosyoekonomik grupları hedeflemesi gerekiyor.





Araştırma 10 yıl sürdü.





Çalışmanın başyazarı UCL'den Dr. Paola Zaninotto araştırma bulguları ile ilgili şu yorumu yaptı:





Ortalama yaşam süresi sağlık için kullanışlı bir gösterge olmakla birlikte yaşlandıkça yaşam kalitesi de çok önemli hale geliyor. Sağlıklı ortalama ömür süresini ölçerek olumlu sağlık durumunda veya bir engellilik olmadan geçirilecek yıl sayısına dair bir tahmine ulaşabiliriz. Bizim çalışmamız, sağlık sistemleri çok farklı olan İngiltere ve ABD arasında sağlıklı yaşam beklentisindeki eşitsizlik düzeylerini anlamak için özgün bir katkı sağlıyor.