Fransız zenginler, savunma için ek vergi vermeye hazır mı?

Savunma bütçesi artışı



Fransız hükümeti, 2030 yılına kadar savunma bütçesini yılda 3 milyar euro artırmayı planlıyor. Ancak ülke, yüksek bütçe açığı ve 3.3 trilyon euroya ulaşan borçlarıyla mücadele ediyor. Lombard, her yıl alacaklılara 50 milyar eurodan fazla ödeme yapıldığını ve bunun savunma bütçesine denk geldiğini söyledi. Savunma bütçelerini artırmak için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti, ancak bunun sosyal harcamalardan kesinti anlamına gelmeyeceğini ifade etti.



Zenginlerin vergilendirilmesi tartışması



Fransız parlamentosunun alt kanadı olan Ulusal Meclis, süper zenginlerin mal varlıkları üzerinden yüzde 2 oranında servet vergisi alınması yönünde oy kullandı. Bu tasarının Senato tarafından kabul edilip edilmeyeceği belirsiz olsa da, önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Net serveti 100 milyon euroyu aşan kişileri hedef alan tasarının bütçeye yılda 15 milyar euro ile 25 milyar euro arasında bir gelir getirmesi bekleniyor.