Zeydan Karalar TBB Başkan vekili seçildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nın yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı da olan Ekrem İmamoğlu'nun geçici bir tedbirle görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması nedeniyle TBB Başkan Vekili seçimi yapıldı.



Ankara'da bir otelde yapılan seçimde ilk turda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 476 oy alırken Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Metin Genç 239 oyda kaldı ve seçim ikinci tura gitti. İkinci turda ise Karalar 458 oy, Genç ise 208 oy aldı ve seçim, salt çoğunluğun aranacağı üçüncü tura kaldı. Seçimin üçüncü turunda da Zeydan Karalar, 463 oy alarak 179 oy alan Ahmet Metin Genç'i geçip TBB Başkan Vekili seçildi.



CHP'li Karalar, "Biz, iktidar olduğumuzda belediye başkanlarımız nasıl ki adaletli bir görev yürütüyorlarsa, nasıl ki kendilerine oy verene, vermeyene eşit hizmet ediyor, eşit yardım ediyorsa CHP iktidar olduğunda da Türkiye'de bunu yapacak. Hem parayı iyi kullanacak hem herkese eşit davranacak" dedi.



Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na selamlarını ileten Karalar, "Ne yazık ki ülkemiz olağanüstü kötü günlerden geçiyor. Çok zor koşullarda kurduğumuz cumhuriyetimiz; mantığın, izanın, hukukun, demokrasinin, akla mantığa uymayan kararların olduğu bir süreçten geçiyoruz. Doğudan batıya kadar. Gün geçmiyor ki milletin iradesiyle seçilen bir başkanımız görevden alınmasın. Bunu asla kabul etmiyoruz, milletin iradesine gem vurulmaz. Milli iradeye dem vurarak siyasete gelenler, milli iradeyi şu günlerde yok sayıyorlar" diye konuştu.



Yavaş'tan kutlama



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve geçici tedbirle görevden uzaklaştırılmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'nde yapılan seçimle Başkanvekilliğine getirilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı kutladı.



Zeydan Karalar kimdir?



1958 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinde, on çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi Adana'da okudu. 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1982 yılında Nuray Karalar ile evlendi. Biri kız, ikisi erkek olmak üzere üç çocuk babasıdır.



31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP'li mevcut başkana karşı yarıştı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. 2022'de Dünya Belediyeler Birliği Sosyal İçerme Komitesi Eş Başkanı oldu. 2024 yılında Türkiye Belediyeler Birliği birinci başkan vekili seçildi.



CHP adayı olarak girdiği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.