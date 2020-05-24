Samanyolu Haber /Politika / Zeydan Karalar'a tehdit... /24 Mayıs 2020 22:05

Zeydan Karalar'a tehdit...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın görevden alınabileceği ifade edildi. Söz konusu iddiayı ise yerel gazeteci Zeki Kızılkaya'nın dile getirdiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Yerel gazeteci Zeki Kızılkaya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın görevden alınarak yerine kayyım atanabileceği yönünde açıklamalar yaptı.

Adana’da yayın yapan yerel bir radyonun 21 Mayıs tarihli yayınına katılan Kızılkaya, Karalar için ‘ayağını denk alsın’ ve ‘bunu bir ön uyarı olarak anlasın’ dedi.

Seyhan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen Güven Boğa'nın, Zeydan Karalar’a fiili olarak danışmanlık yaptığını öne süren Kızılkaya, “danışman ekibinde yer alıyor, nerede buluştuklarını da biliyoruz” dedi.

'YERİNE KAYYIM ATANDI DENİLMESİN'

Güven Boğa’nın yasadışı örgütlerle ilişkisi olduğunu öne süren Kızılkaya, Adana’da HDP desteği olmasa seçimi kazanamayacağını söylediği Karalar’a yönelik olarak, “Ayağını denk al, bunu bir ön sezi, ön uyarı olarak kabul edin. Terörle iç içe olan kişilerle birlikte olmanız sizi iyi bir yere götürmez. Sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındı yerine kayyım atandı denilmesin” şeklinde konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Kızılkaya’nın sözlerine tepki gösteren Güven Boğa ise çarşamba günü konu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zeydan Karalar'a tehdit... Sonraki Haber >>

Kemal Gülen’in sunumu ile Yeniden Bayram ÖZEL

Kemal Gülen’in sunumu ile Yeniden Bayram ÖZEL

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin

Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

Davutoğlu ile Akitçi canlı yayında birbirine girdiler: Niye bağırıyorsun!

Davutoğlu ile Akitçi canlı yayında birbirine girdiler: Niye bağırıyorsun!

Polis Gergerlioğlu'nu darp etti

Polis Gergerlioğlu'nu darp etti

Bir karga bir kirpiyi bakın nasıl kurtardı

Bir karga bir kirpiyi bakın nasıl kurtardı

Bariyeri hesap edemeyince

Bariyeri hesap edemeyince

El bombası eğitimi kazası

El bombası eğitimi kazası

İşsiz vatandaş benzin döküp canına kıymak istedi!

İşsiz vatandaş benzin döküp canına kıymak istedi!

Canlı yayında Perinçek'in yüzüne Öcalan'lı fotoğrafı gösterildi

Canlı yayında Perinçek'in yüzüne Öcalan'lı fotoğrafı gösterildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:36:01