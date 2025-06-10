Zeyrek tehdit edildiğini açıklamıştı: 'Suikast' iddiasına dair dikkat çeken açıklama

Evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (48) cenazesi Manisa'da toprağa verildi.





ZEYREK TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI...Zeyrek, 3 Aralık 2024 tarihinde düzenlediği basın toplantısında 'tehdit edildiğini' açıklamıştı.Düzenlediği basın toplantısında şunları ifade etmişti:-Bu koltukların böyle bedelleri olabiliyor. Çünkü ben buraya geldikten sonra rantın önüne geçtim. Haksız ihale alanların hepsinin önüne geçtim. Haksız alacak olanlarının hepsinin önüne geçtim.-Bununla ilgili de insanı yalan yanlış iftiralarla, ailesiyle tehdit ediyorlar. Geçen hafta böyle bir olay yaşadık. Genel Başkanımla da konuştum.-Genel Başkanım da dedi ki; bu koltuklarda oturuyorsan bunlara alışman gerekiyor diye. Doğru bir yaklaşımdı.-Ama buradan şunu söyleyeyim; ben ne istedikleri ihaleleri vereceğim ne tehditlerle benden istenen paraları vereceğim.Zeyrek’in tehdit edildiğini açıklaması, ölümünün ardından kamuoyunda “suikast” iddiaları sosyal medyada gündem oldu...Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek, aile efradını ve sevenlerini yasa boğarak ahirete irtihal etti, Allah rahmet eylesin. Ancak ardında kendisinin tehdit edildiğini bildiren bir açıklaması olmuştu. Bu sır perdesinin bir an evvel açıklığa kavuşturulması gerekmektedir varsa bir suikast durumu gereken en ağır ceza verilmelidir" ifadelerini kullandı.