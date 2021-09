"Zeytinburnu 'Afganburnu'na dönüştü"

Türkiye’de şu an kendini güvende hissettiğini söyleyen Yusuf, “Sadece ailemi düşünüyorum. Her şeyden önce onların can güvenliği geliyor aklıma, başka bir şey değil” diyor.





Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan Afgan askeri helikopter pilotu Yusuf, NATO’da görev yapmış olması nedeniyle Taliban’ın hedefleri arasında olduğunu söylüyor. NATO güçleriyle birlikte Taliban’a karşı savaştığı anların fotoğraflarını gösteren Yusuf, Taliban’ın Afganistan’da başkent Kabil’e girmesinden çok kısa bir süre önce İstanbul’a gelmiş.“Tüm bilgilerimiz Taliban’ın elinde”Afgan askeri pilot Yusuf, “Danışmanlarımız İngiliz, Amerikalı ve Almanlar’dı. Militanlara karşı omuz omuza plan yaptık. Şu an Afganistan’da kalamayacak durumdayız çünkü tüm veri tabanlarımız ve tüm bilgilerimiz artık Taliban’ın elinde” diyor.VOA muhabirine anlatan bir diğer Afgan göçmen de İstanbul’a Taliban’dan ölüm tehditleri almasından 3 ay sonra gelmiş. Kimliğini gizli tutan bu Afgan göçmen de bir pilot. NATO üyesi ülkelere yaptığı çok sayıda vize başvurusuna dikkat çeken Afgan pilota göre meslektaşı Yusuf da kendisi gibi uzun süre beklemek zorunda kalabilir.Afgan pilot, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı: “Almanya’yı denedim. Sonra da Kanada’yı. Hiçbir yerden şu ana kadar yanıt almadım. Almanlar’la, İngilizler’le yan yana çalıştım, onlarla misyon için planlar yaptım. Zor zamanlarınızda bir dostunuzdan ya da iş arkadaşınızdan destek görmemek hayal kırıcı ve çok moral bozucu.”Her iki Afgan pilot da İstanbul’da Zeytinburnu’nda yaşıyor. Bölgedeki Afgan göçmen nüfusunun ciddi oranda artması nedeniyle buraya artık yaygın olarak ‘Afganburnu’ deniliyor. Afganistan’daki savaştan yıllar önce kaçan birçok Afgan göçmen de burada yaşamaya devam ediyor.Türkiye’nin başta Suriyeli mülteciler olmak üzere yaklaşık 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan yeni bir göçmen kafilesinin girişine izin verilmeyeceğine vurgu yaptı.AKP hükümeti, NATO ülkelerine de vize başvurusu yapan Afganlar’ın sürecinde Türkiye’nin kullanılmasına izin vermiyor.Afgan Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Ali Hekmat, Ankara’nın Afgan göçmenlerin Türkiye’ye iltica başvurusu yapmasına izin vermediğini, bu göçmenlerin Türkiye’de “kayıtdışı” yaşadığını söylüyor.??İki Afgan pilot ise Türkiye’de turist vizesiyle kalmaya devam eden Afganlar arasında. Yusuf’un pilot arkadaşı, eşi ve üç çocuğunun Afganistan’dan tahliye edildiği ve göçmenlik başvurularıyla Amerika’nın ilgilendiğini birkaç gün önce öğrendi.Yusuf ise hala Kabil’de kalan eşi ve çocukları için kaygı duyuyor.Her iki Afgan pilot da İstanbul’dan ne zaman ayrılacaklarını ve ailelerine ne zaman kavuşacaklarını bilmiyor. Ancak Taliban’dan kaçabildikleri için kendilerini şanslı hissediyorlar.