Samanyolu Haber /Gündem / Êzidî kadın, IŞİD’li militanla yüzleşti /02 Aralık 2019 21:23

Êzidî kadın, IŞİD’li militanla yüzleşti

IŞİD’in 2014’te Şengal’de alıkoyduğu ve işkenceye maruz bıraktığı Êzidî kadın Aşvak Hacı Hamid, mahkemede IŞİD militanıyla yüzleştirildi.

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IŞİD’li teröristle karşı karşıya getirildikten sonra ona kendisine yaşattığı işkence ile ilgili sorular soran Aşvak Hacı Hamid, sonrasında bayılarak yere yığılıyor.

IŞİD’linin yargılandığı mahkemeden çekilen görüntüler, Êzidî Nadia Murad’ın kardeşi Murad İsmail tarafından Twitter’da paylaşıldı. Görüntülerde, Aşvak Hacı Hamid, teöristin yüzüne karşı, ”Hayatımı mahvettin. Bunu bana neden yaptın? Bana tecavüz ettiğinde 14 yaşındaydım. Senin kızın olabilecek yaştaydım. Hayallerimi çaldın… Artık kahır ve yalnızlık sırası sende” ifadelerini kullandı. IŞİD’li teröristin yüzünü yerden kaldırmadığı görülen videonun sonunda Hamid, yere yığılıyor.

Aşvak Hacı Hamid, 2015 yılında ailesi ile birlikte Almanya’ya sığınmıştı. Kendisini uzun süre Musul’da alıkoyan IŞİD’li ile 2016 yılında Almanya’da yaşadığı kentte karşılaşan Aşvak Hacı Hamid, karşılaşmayı, “Bana yaklaşarak, ‘hakkındaki her şeyi biliyorum’ dedi. 

Korkudan konuşamadım” sözleriyle anlatmıştı. Bu karşılaşmanın ardından Aşvak Hacı Hamid, IŞİD’li ile ilgili soruşturma devam ederken, Almanya’yı terk ederek tekrar Irak’a dönmüştü.
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