Zihinsel engelli çocuk hücreye atıldı, nöbet geçirip hayatını kaybetti!

1995 doğumlu Oğuzcan Gürbüzer yüzde 93 zihinsel engelli olarak dünyaya geldi. Ailesine göre halk arasında hırsızlık hastası olarak bilinen Gürbüzer 'Kleptomani' hastasıydı ve sık sık bisiklet çalıyordu. Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu tarafından Gürbüzer'e verilen sağlık raporunda; epilepsi, sağ hemiparezi, konuşma bozukluğu, burun ve damak deformitesi tanıları yer alıyordu.





"OĞLUM DOĞRUYU YANLIŞI BİLMİYORDU"

Evrensel'in haberine göre Gürbüzer'e bisiklet çalma hastalığı nedeni ile birçok suç duyurusu yapıldığını ifade eden Baba Gürbüzer, “Oğlum doğuştan epilepsi hastasıydı. Yüzde 95 engelli, 6 yaş zekasına sahip, IQ ise 40. 7 yaşında vücudunda çürüme başladı, burnu kesilmek zorunda kaldı. Aidiyet duygusu olmadığından başkasının eşyasını kendisinin sanıp almaktadır. Oğlum doğruyu yanlışı bilmiyordu. Samsun’daki herkes onu tanırdı” ifadelerini kullandı.





Oğuzcan hücrede ölüme terk edildi, ‘kalabilir’ diyen doktor beraat etti





"CEZAEVİNDE KALAMAZ" RAPORU VERİLDİ SONRA İPTAL EDİLDİ

Gürbüzer'in ailesinin aktardığına göre oğulları için 'cezaevinde kalamaz' raporu verildi. Ancak bu rapor daha sonra iptal edildi. Baba Gürbüzer tutukluluk sürecine defalarca dilekçe verdi: "Savcılığa dilekçe yazdım. ‘Bu çocuk ölecek’ dedim. Burnundan nefes alamıyor. Epilepsi nöbeti geçirdiğinde başında biri olması gerekiyor. Ama kimse dinlemedi. Onu hücreye koyarak ölüme terk ettiler. Bu kararın altında imzası olan herkesten şikayetçiyim. Gardiyanlardan hekime kadar, sorumlular yargılanmalı."





DİSİPLİN CEZASI ALDI HÜCREYE ATILDI ÖLÜ BULUNDU

Oğuzcan Gürbüzer’in Avukatı Ümit Kulaksız 2021 yılında Oğuzcan'a 1 günlük hücre cezası verildiğini ve Gürbüzer'in o gün hayatını kaybettiğini aktardı. Avukat Kulaksız, “Cezaevi doktoru, Oğuzcan’ın hücrede kalabileceği yönünde bir rapor verdi. Hücreye konulduğu gecenin sabahında, Oğuzcan ölü bulundu. Ölüm sebebi epilepsi nöbeti geçirmesi ve dilini yutmasıydı. Yanında biri olsaydı, çok basit bir müdahaleyle hayatta kalabilirdi. Ama hücrede yalnızdı” dedi.





CEZAEVİ DOKTORU HÜCREDE KALMASI UYGUNDUR DEDİ

Disiplin cezası alan Gürbüzer hakkında Samsun İlkadım Cezaevi Aile Hekimliği tarafından "Bir gün hücre cezası almasında mani yoktur, varsa kronik hastalıkları için düzenli olarak takibi uygundur" kararı verildi. Ancak Adli Tıp Kurumu’nun raporunda şunlar yer aldı: “Nazal yolu yetmezliği, yarık damak deformitesi, psikiyatrik hastalığı ve epilepsi (sara) hastalığı olan bir kişinin tek başına hücreye konulması uygun değildir. Bu kararın verilmesi hatalıdır. Hatalı eylem ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu kanaatine varılmıştır. Ancak kişinin tek başına hücrede değil de koğuşta nöbet geçirmesi durumunda da ölümün önlenmesinin kesin olmadığı değerlendirilmiştir.”





10 SAAT BOYUNCA KONTROL EDİLMEMİŞ! KAMERA KAYITLARI VAR

Avukat Kulaksız, Gürbüzer'in atıldığı hücrede epilepsi nöbeti nedeni ile hayatını kaybettiğini, ancak infaz koruma memurlarının 10 saat boyunca hücreleri kontrol etmediğini bunun da kamera kayıtlarının olduğunu söyledi.





CEZAEVİ DOKTORU BERAAT ETİ

Samsun'da hücrede hayatını kaybeden Gürbüzer'in ailesi cezaevi doktoru hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan dava açtı. Mahkeme doktor hakkında "ölümle illiyet bağı kurulamadığı" gerekçesiyle beraatına karar verdi. Avukat Kulaksız, bu kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı.