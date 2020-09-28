Zihni Göktay'tan İBB'ye sitem: 7 aydır maaşımızı ödemiyor, ben bunu hak etmedim

1 Ocak 2011'de yaş haddinden emekli olduktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda konuk sanatçı statüsüyle sahneye çıkmaya devam eden Zihni Göktay, farklı oyunlarda 16 arkadaşıyla çalıştıklarını, son olarak ocak ve şubat maaşlarının ödendiğini belirtti.





"Ondan sonra oyun oynamıyoruz diye paramızı vermediler. Halbuki elimizde altı aylık sözleşme var. 'Nasılsın, ne yapıyorsun? Biz size şimdilik, salgın dolayısıyla maaş vermiyoruz' diyen olmadı" ifadesini kullanan usta oyuncu, şöyle devam etti: "'Vereceğiz' ya da 'Vermeyeceğiz, başınızın çaresine bakın' diye bir şey söyleyin. Türk tiyatrosuna 57 sene hizmet verdim. Namusumla, rapor almadan bu tiyatroda hizmet verdim."





"HAKKIMI TESLİM ETSİNLER"





İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu durumdan haberi olmadığı tahmininde bulunan Göktay, "'Oynamıyorlar. Biz onlara oynamadıkları için para vermedik' derler. O iş öyle değil. Öğretmenlerin maaşı kesildi mi? Böyle şey olmaz. 'Bunlar çalışmadılar' diyor olabilirler. Ama öyle bir çalışmışım ki... Ben bu tiyatroya bu kadar güzellik, yaptım, helali hoş olsun tiyatroma. Ama ahde vefa vardır. Biz, teşekkür ve 'Allah razı olsun' nidalarıyla büyüdük. Onun için ben bunu affetmiyorum. Bana hakkımı teslim etsinler," dedi...





"LÜKÜS HAYAT OYNADIM AMA LÜKÜS HAYAT YAŞAMADIM"





Kırgın olduğunu anlatan Göktay, sözlerini şöyle tamamladı: "Benim ve 16 arkadaşımın parasını versinler. Istakoz bacağı, yengeç, karides yediğimiz yok. Hamsi ucuzken hamsi, palamut ucuzken palamut yeriz. Ağlamıyorum. Allahıma, rabbime bin şükür. Hamdolsun. Bizden kötü durumda olanlar da vardır ama ben 83 milyon kişinin tiyatrodan ve televizyondan tanıdığı bildiği ben, bunu hak etmedim. Lüküs Hayat oynadım ama lüks hayat yaşamadım."