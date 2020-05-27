Samanyolu Haber /Dünya / Zimbabve, 'sokağa çıkan' 40 bin kişiyi gözaltına aldı /27 Mayıs 2020 11:44

Zimbabve, 'sokağa çıkan' 40 bin kişiyi gözaltına aldı

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan on binlerce kişi gözaltına alındı.

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Zimbabve ulusal basınında çıkan haberlerde, ülke genelinde Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 40 bin 682 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanların çoğunun maske takmadığı, bazılarının ise toplu etkinlik yasağını ihlal ettiği kaydedildi. Yasağa uymayanların işledikleri suçlara göre ya para cezasına çarptırıldığı ya da haklarında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

Zimbabve'de Kovid-19'u önlemek için 30 Mart'ta konulan 6 haftalık sokağa çıkma yasağı, geçen hafta ikinci bir emre kadar uzatıldı.

Ülkede şimdiye kadar 56 Kovid-19 vakası görülürken, 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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