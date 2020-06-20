Samanyolu Haber /Dünya / Zimbabve'de adı yolsuzluğa karışan Sağlık Bakanı'na hızlı tutuklama /20 Haziran 2020 12:33

Zimbabve'de adı yolsuzluğa karışan Sağlık Bakanı'na hızlı tutuklama

Zimbabve'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanılan tıbbi malzemelerle ilgili yolsuzluğa karıştığı belirtilen Zimbabve Sağlık Bakanı Obadiah Moyo tutuklandı.

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Zimbabve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, Sağlık Bakanı Obadiah Moyo'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılan tıbbi malzemelerle ilgili yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle tutuklandığını bildirdi.

Komisyondan yapılan açıklamada, Moyo'nun başkent Harare'deki bir polis merkezinde tutulduğu ve muhtemelen yarın mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Komisyon sözcüsü John Makamure AFP'ye açıklamasında Bakan Moyo'nun Rhodesville polis karakolunda olduğu bilgisini paylaştı.

Ne olmuştu?

Zimbabve ana muhalefeti, bakanlığın henüz kurulalı 2 ay geçen Drax Consult SAGL isimli bir özel şirketle 20 milyon dolar değerinde ilaç, koruyucu ekipman ve Kovid-19 test kiti tedarik sözleşmesi yapmasına sert tepki göstermişti.

Ayrıca sözleşmenin, devletin ihale kayıt yetkilisinin yasal izni olmadan imzalandığı iddia ediliyor.

Yerel medyaya göre geçen hafta aynı mesele ile bağlantılı olarak Drax'ın yerel temsilcisi olduğu belirtilen iş insanı Delish Nguwaya'nın tutuklandığı bildirilmişti.

Devlete ait Herald gazetesine göre de hükümet yine geçen hafta Drax'ın tüm sözleşmelerin iptalini emretmişti.

Zimabve'de şimdiye dek 479 Kovid-19 vakası tespit edildi ve virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.
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