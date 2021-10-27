Zincir marketler AKP'nin hedefinde

Rekabet Kurumu’nun açtığı soruşturmada zincir marketler sözlü savunmalarını sundu. Sözlü savunmalar öncesi Rekabet Kurulu raportörleri hazırladıkları rapora dair bilgi verdi. Raportörler, A-101, Birleşik Mağazacılık AŞ (BİM), Migros ve Carrefoursa, ŞOK’un yanı sıra Savola ve Procter & Gamble isimle perakende şirketlerine ceza verilmesini talep etti.





Söz konusu şirketlere yönelik raporda 4054 sayılı Rekabetin Korunmaası Hakkındaki Kanun’da belirtilen “ağır kartel” suçuna göre idari para cezası talep edildi. Şirketlerin kartel suçunu yıllardır işledikleri belirtildi.





Kanuna aykırı eylemlerin 2018 yılına kadar uzandığını ileri süren raportörler, A101, BİM, Carrefoursa, Migros, ŞOK ve Savola bakımından ihlalin bir yıldan uzun, beş yıldan kısa sürdüğü, bu yüzden temel para cezasının, Ceza Yönetmeliğinin ilgili hükümlerince yarısı oranında artırılarak uygulanması talep edildi.





“REKABET İHLALİNE SORUŞTURMA SONRASINDA BİLE DEVAM ETTİLER”





A101, BİM, Carrefoursa, Migros, ŞOK, Savola ve Procter & Gamble’ın soruşturma sonrasında dahi kartele devam ettiği kaydedildi. Raportörler herhangi bir hafifletici unsur görmediklerini belirtti.





Raportörlerce, tedarikçi Savola hakkında ayrıca, Kanun’un 4’üncü maddesini ihlal ettiği, ayrıca idari para cezası verilmesi talep edildi.





Raportörler, “A101, BİM, Carrefoursa, Migros ve Şok zincir mağazaların doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla, satış fiyatlarının ve fiyat artışlarının koordinasyonunun sağlandığı, elde edilen belgelerde ‘piyasanın organize edildiği’, artırılan fiyatların ‘rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtılacağı’ yönünde ve benzer nitelikte pek çok ifade bulunurken, zincir marketlerin fiyat hareketlerinin de bu bulguları büyük ölçüde teyit ettiği.” bilgisini verdiler.





ERDOĞAN “BUNLARIN ÜZERİNE GİDECEĞİZ” DEMİŞTİ





Artan gıda fiyatlarına gelen tepkiler üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fiyat artışlarından beş zincir marketi sorumlu tutmuştu.





Erdoğan, zincir marketlere çeki düzen verileceğini belirterek, “Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz. Zincir marketlerin bu uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır.” demişti.

Erdoğan’ın sözlerine ŞOK’un sahibi Murat Ülker, “Milletin aklıyla alay etmeyin. Fiyatları marketler mi artırıyor?” diye mukabelede bulunmuştu. Yıldız Holding, “Yanlış anlaşıldı.” diyerek Ülker’in sözlerine açıklık getirmişti.



