‘Zindanda gün ışığı görmeyen çocuklar, mazlumların ahı arşa yükseldi'

Velev News'te yer alan habere göre 15 Temmuz’dan sonra kanun hükmünde kararname (KHK ile) kapatılan 30 katlı öğrenci yurdu binasına yerleşen İletişim Başkanlığı’nın yapımcılığını üstlendiği kısa film, ‘seküler’ Suriyeli yöneticilerin ve bürokratların katıldığı bir eğlence salonu ile başlıyor. Filmde ‘yönetici elit’ müzik dinliyor, içki içiyor ve dans ediyor. Bu sırada ise binlerce mahkum Suriye cezaevlerinde işkenceye tabi tutuluyor, güneş görmeyen zindanlarda hukuksuzluklara maruz kalıyor. e göre 15 Temmuz’dan sonra kanun hükmünde kararname (KHK ile) kapatılan 30 katlı öğrenci yurdu binasına yerleşen İletişim Başkanlığı’nın yapımcılığını üstlendiği kısa film, ‘seküler’ Suriyeli yöneticilerin ve bürokratların katıldığı bir eğlence salonu ile başlıyor. Filmde ‘yönetici elit’ müzik dinliyor, içki içiyor ve dans ediyor. Bu sırada ise binlerce mahkum Suriye cezaevlerinde işkenceye tabi tutuluyor, güneş görmeyen zindanlarda hukuksuzluklara maruz kalıyor.





İletişim Başkanı Fahrettin Altun video ile birlikte paylaştığı yazıda, “Bir zamanlar tarih, medeniyet ve farklılıkların birlikte yaşamasının simgesi olan Suriye, Baas rejiminin zulmü altında ne yazık ki karanlığa mahkûm edilmişti… Rejim, Suriye halkına yalnızca kan, gözyaşı ve zulmü reva gördü. Baskı, işkence ve ölüm hücreleri, adeta Suriyelilerin kaderi haline getirildi. Zindanlarda gün ışığını bile göremeyen çocukların, şehirleri enkaza dönen mazlumların ahı arşa yükseldi. Ve nihayet, zulmün kaçınılmaz akıbeti gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.





Başında Fahrettin Altun’un bulunduğu Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanlığı, Suriye’de cezaevlerindeki işkenceleri ve çocuk mahkûmları anlatan bir prodüksiyona imza attı.Suriye’de, tarihin gördüğü en kanlı ve en zalim rejimlerinden biri olan Baas’ın çöktüğünü ve yıkılmaz sanılan baskı düzeninin yıkıldığını, zulmün duvarlarının birer birer yerle yeksan olduğunu anlatan Altun, *İnanıyoruz ve biliyoruz ki; “Daha adil bir dünya mümkündür.” dedi.Öte yandan, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Adalet Bakanlığı’nın verilerine dayanarak sitesinde düzenli olarak hapishane istatistiklerini paylaşıyor.Ocak ayındaki verilere göre, 4529 sayısı cezaevinde kalan 3.835 ve anneleri ile birlikte kalan 749 çocuğun toplamından oluşuyor. Cezaevlerinde toplam 16.581 kadın mahpus bulunuyor ve bu kadınların 759’u, 0-6 yaş arası çocuklarıyla birlikte cezaevinde kalıyor.