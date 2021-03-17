Zindaşti’den 3,5 milyon dolar rüşvet alan hakime bakın ne oldu

Özcan’ın 1 yıldan 3 yıla, rüşvetten 4 yıldan 12 yıla olmak üzere 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Sözcü’de yer alan habere göre, Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hazırladığı iddianamede, tahliye kararının mesaiden sonra saat 20.15’te verildiğine işaret edilerek, şöyle denildi: “Yargılama yapacak mahkemenin değerlendirmesi göz ardı edilerek tahmin yapıldığı ve tahmine göre infaz kabiliyeti ve denetimli serbestlik süreleri gerekçe olarak yazılarak, yetki sınırlarının zorlandığı…”
TAHLİYE İÇİN 3.5 MİLYON DOLAR RÜŞVET ALDI
Hakim Cevdet Özcan’nın tahliye kararı verdikten sonra itirazı değerlendiren 6. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi ile konuştuğu, Zindaşti ve Öztunç yönünden kararı kabul edebileceğini söylediği vurgulandı.
İddianamede, “Kendisinin de doğru olmadığını düşündüğü tahliye kararını verdiği” belirtildi.
Ayrıca Savcı Melih Yıldırım, Zindaşti’nin tahliye edilmesi karşısında Cevdat Özcan’a Kapalıçarşı’daki bir kuyumcu aracılığıyla 3.5 milyon dolar rüşvet verildiğini kaydetti.
Hakim Cevdet Özcan, 11 Ekim 2018’de Zindaşti ve üç arkadaşını adli kontrolle tahliye etmişti.