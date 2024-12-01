Zindaşti'nin ortağı Türk baron Arnavutluk'ta yakalandı

Arnavutluk'ta düzenlenen operasyonda, Türk uyuşturucu baronu yakalandı. Arnavutluk'ta, Almanya ve Arnavutluk polisiyle birlikte Europol ekiplerinin ortak operasyonunda, 57 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı N.Ö. tutuklandı.





2022 yılında İran'dan Avrupa'ya yapılan 703 kiloluk eroin ticaretinin faili olarak aranan N.Ö.'nün İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'yle birlikte iş yaptıkları da edinilen bilgiler arasında.





UYUŞTURUCU 2022'DE YAKALANMIŞTI

Gazete Duvar'ın haberine göre İstanbul'dan Arnavutluk'a giden ve havalimanında yakalanan N.Ö., 2022 yılında Almanya'nın Hamburg kentinde ele geçirilen 703 kilo uyuşturucunun sahibi olarak aranıyordu. İran'dan Dubai'ye oradan da Hamburg Limanı'na gönderilen sabun yüklü konteynerlerde bulunan uyuşturucu sevkiyatının yapan N.Ö.'nün, Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi DEA'in de radarında olduğu belirtiliyor.





TÜRKİYE'DEN ARNAVUTLUK'A GİTMİŞ

Arnavutluk'tan Almanya'ya iade edilmesi beklenen N.Ö.'nün, Hollanda'da bulunan kız arkadaşının evi de basıldı ve arama yapıldı. Güvenlik kaynaklarına göre, Türkiye'den gittiği Arnavutluk'un Rinas Havalimanı'nda yakalanan N.Ö.'nün, daha önce yapılan 2 ayrı uyuşturucu ticaretinin de faili olduğu ve toplamda 1.3 ton uyuşturucuyu Avrupa'ya sevk etti.





N.Ö.'nün liderliğini yaptığı belirtilen uyuşturucu çetesinin 3 üyesi yakalandı. 2019 - 2022 yılları arasında yapılan sevkiyatlarla ilgili yargılanan çete üyelerine 10'ar yıl hapis cezası verildi. Uluslararası bir çetenin lideri olduğu belirtilen N.Ö.'nün Türkiye'de herhangi bir uyuşturucu ticareti faaliyetinde adı geçmiyor.