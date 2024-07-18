Zinde ve sağlıklı bir yaşam için her gün bir fincan kahve





Enerji verir ve zihinsel performansı artırır: Kahvede bulunan kafein, merkezi sinir sistemini uyararak uyanıklığı ve konsantrasyonu artırır. Bu da daha üretken olmamıza ve zihinsel görevleri daha iyi yerine getirmemize yardımcı olur.

Bazı hastalıklara karşı korur: Kahve, antioksidanlar açısından zengin bir besindir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyerek kalp hastalığı, kanser ve Alzheimer gibi bazı kronik hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.