Samanyolu Haber /Gündem / Ziraat Bankası çiftçinin 893 tarlasına el koydu /08 Haziran 2021 17:18

Ziraat Bankası çiftçinin 893 tarlasına el koydu

AKP Hükumetine yakın isimlere verilen milyon dolarlık kredilerin peşine düşmeyen Ziraat Bankası, çiftçinin yakasını bırakmıyor. Banka, geri ödenmeyen kredi borcuna karşılık 893 tarlaya el koydu. Meyve bahçeleri ve ahırların bulunduğu arsalar Ziraat Bankası internet sitesinde satışa çıkarıldı.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Demirören grubunun Doğan Medya’yı satın almak için Ziraat Bankası’ndan çektiği 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini iddia etti. Bu açıklamanın ardından tartışmalar alevlendi. Çiftçinin bankası olan Ziraat’in, çiftçiye karşı aynı anlayışı göstermediği ortaya çıktı. Banka 90 sayfalık ilanla el koyduğu 893 çiftçi malını satışa çıkardı.

MİLYON LİRALIK ÇİFTÇİ MALLARI
Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesinden 8 Haziran 2021 tarihi itibariyle icra yoluyla el konulan 893 tarla, arsa, ahır, meyve bahçesi satılıyor. Fındık, fıstık, elma, kestane, zeytin bahçeleri de aralarında bulunduğu çiftçi malları için ‘fiyatı düşenler’ butonu bile açıldı. Burada satılamayan hacizli çiftçi tarlalarının fiyatında indirime gidiliyor. İcra yoluyla el konulan çiftçilerin tarlalarına biçilen değer ise en düşük 30 bin TL en yüksek 1 milyon 500 bin TL.

ERDOĞAN AŞIĞI ORTAÇ’IN BORCU 8 AY ERTELENMİŞTİ
“Erdoğan’ın liderliğine aşığım” diyen popçu Serdar Ortaç’ın da kredi borcu bir kamu bankası tarafından 8 ay ertelemişti.  Ortaç konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “Valla en son aldığım krediyi ödeyemediğim için koskoca devlet bankası, ‘Sen Serdar Ortaç’sın seni mahkemeye verir miyiz evlat?’ dedi ve borcumu 8 ay erteledi. Ama özel banka olsa belki donumu alırdı.”

Kredisini ödeyemediği için el konulan araziler şu link üzerinden satılıyor:

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