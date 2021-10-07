Ziraat Bankası - Demirören gerginliği artıyor

Demirören grubunun Ziraat Bankası’ndan Doğan Medya’yı satın almak için çektiği 750 milyon dolarlık krediyi ödemediği iddiaları uzun süredir tartışma konusu. Bankadan daha önce yapılan açıklamalar ortada bir sorun olduğuna işaret ediyor.





Sözcü'den Serpil Yılmaz bugünkü yazısında Banka ve Demirören grubu arasında gerginliğin arttığını yazdı. Grubun borçlarının 2 milyar doları aştığının söylendiğini yazan Yılmaz, Ziraat Bankası'nın borçların yeniden bir yapılandırılma talebine yanıt vermediğini dile getirdi.





Yılmaz'ın yazısı şu şekilde:





"Demirören, Doğan Medya satın alınmasında kullandığı 750 milyon dolar kredi karşılığında, Kemer Country projesi içinde yer alan araziyi 300 milyon dolar değerleme ile bankaya ipotek etmişti.





İBB bu araziye konut imarı vermedi.





Demirören kredi borcunu da ödeyemedi. Bugün 300 değil, 30 milyon dolar bile zor edecek olan arazi Ziraat'e geçti. Demirören için zor günler başladı…





Uluslararası haber ajansı Reuters 5 Ekim'de servis ettiği haberde, bankacı haber kaynaklarından birisinin “Şirket, ana işletmelerden para kazanmakta zorluk çekiyor, bu durum borç yapılandırmalarını güçleştiriyor” sözlerine yer verdi.





Demirören Holding'in bankalarla anlaşarak yapılandırmaya çalıştığı kredi borcu 2 milyar dolara ulaşmış.





Bazı kaynaklara göre faizle birlikte borç tutarı bu rakamı da aşıyor.





Bloomberg ise geçtiğimiz ay grubun 1.5 milyar dolarlık borç yapılandırma için bankalarla görüşmeye başladığı haberini paylaşmıştı.





Benim kaynaklarım da Demirören'e Ziraat kapsının kapandığını söylüyorlar.





Zira Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'ndan henüz “borç yapılandırma” yönünde bir imza çıkmamış.





Demirören Holding enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketi Güzel Enerji'yi (Total Oil Türkiye ve M Oil) 2020'de 450 milyon dolara OYAK'a satmıştı.





Finans çevreleri bu satışı, “Demirören'i kurtarma” operasyonu olarak nitelendirdi.





İyi de bu satıştan Ziraat'in kasasına para girmiş mi? Güvenilir kaynaklarım; “5 kuruş” girmediğini söylüyorlar.





Zurnanın zırt dediği yer burası.





Hürriyet Gazetecilik'le Ziraat Bankası arasındaki gerginlik; geçtiğimiz mayıs ayında su yüzüne çıkmıştı.





Doğan Medya'nın satışının yapıldığı dönemde, Demirören'e krediyi veren Ziraat Bankası eski Genel Müdürü Hüseyin Aydın'dı.





Aydın'ın Ziraat ekibinden Metin Sezici Hürriyet Gazetecilik'e finans müdürü olarak transfer oldu.





Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş, 20 Mayıs 2021 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı ile Sezici ve ekibinin görevine son verdi.





Yönetim kurulunda ve yetkilendirmede yapılan değişlikler 28 Haziran 2021 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı.





Demirören, 4 Ekim'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) şu açıklamayı yaptı:





“Sermaye piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ.E) payında 05/10/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış Yasağına” ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı” ile “Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması” önleyici tedbirleri uygulanacaktır.”





Borsa İstanbul'da da rüzgar tersine estiğine göre bir tahminde bulunacağım: Bu kadar gürültü içinde AKP önümüzdeki seçimlere Demirören medyası ile gitmez.





Asıl soru şu: Ziraat Bankası'nın 750 milyon doları nerede?"