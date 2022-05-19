Ziraat Bankası Demirören'den alamadığı kredi borcu için İBB'nin kapısını çaldı

Ziraat Bankası, Demirören Holding’e Doğan Medya’yı satın alması için kredi verirken teminat olarak İstanbul’daki Kemer Country’nin içindeki Kemer Golf and Country Club’ın golf sahaları gösterildi. Demirören Holding kredi borcunu ödeyemeyince bu arazilerin tapusu Ziraat Bankası’na geçti.







Bankaya teminat olarak verildiği dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi de (İBB) bu arsaların imar durumunu değiştirmiş, böylece arsalar kağıt üzerinde 500 milyon doları aşan bir değere gelmişti.





Ancak önce mahkeme bu yeni imar planını reddetti, ardından İstanbul Belediyesi imar planını değiştirip bu arsayı yeniden 'spor alanı' yaptı. Kredi teminatını nakde çeviremediği için büyük zararın eşiğinde olan Ziraat Bankası son olarak bir kez daha itiraz etti ve arsalara apartman yapmak için imar planı değişikliği talebini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdi.





Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Ziraat Bankası A.Ş, İBB'nin 2020 yılında Kemer Country yerleşkesinin 300 dönümlük arazisi için yaptığı plan değişikliğine itiraz etti.





KARARA BAĞLANMADI, İADE EDİLDİ

'Özel spor alanı' fonksiyonu verilen arazinin 'özel proje alanı' olarak belirlenmesini istedi. İtiraz dilekçesinde alanın yüzde 55'lik kısmının imara açılması, yüzde 45'lik kısmının ise DOP kesintisi yapılarak kamu eline geçecek şekilde düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması istendi.





İmar ve Bayındırlık Komisyonu, itirazı karara bağlamadı yeniden değerlendirmek üzere müdürlüğüne iade etti.





'KREDİ USULSÜZ VERİLDİ'

Kararın oylanması sırasında söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı süreci şöyle anlattı:





Bu alan 2003'te spor alanı olmuş. Geçen dönem, bakanlık spor alanlarını imara açmıştı. Davalar sonucu bakanlık planları iptal edildi.





Ziraat Bankası'nın elinde spor alanları kaldı. Şimdi, spor alanlarının imara açılmasını istiyor. 2018'de büyük bir medya holdinginin el değiştirmesi ile ilgili verdikleri kredi nedeniyle istiyorlar.





Medya kuruluşu el değiştirirken Ziraat Bankası, 750 milyon dolar kredi sağlamıştı. Ancak banka krediyi verdiğinde arsalar spor alanıydı imar planları daha görüşülmemişti.





Hukuken donatı alanında kalan bir yeri banka nasıl teminat olarak kabul edebilir? Usulsüz bir iş.





Park alanında kalan bir yerim olsa, bankaya gidip 1 milyon lira kredi istesem, banka kredi verir mi? Elbette vermez, bunun bir parasal karşılığı yok. O dönem her nedense bu alanlar krediye teminat olarak verildi. Çok ilginç bir durumdayız.





'ZARARINI KAPATMAK İÇİN İMARA AÇILMASINI İSTİYOR'

“Çiftçiyi desteklemek üzere kurulan Ziraat Bankası, çiftçiyi destekleyeceğine neden bir medya kuruluşunun el değiştirmesi için 750 milyon dolar kredi verir?” diye soran Balyalı “Ortaya çıkan tablo şu; daha imar planı değişmeden usulsüz şekilde kredi verildi. Bakanlığın planları iptal oldu ve buralar tekrar açık spor alanı oldu. Şimdi Ziraat Bankası plana itiraz ediyor ve ‘alanın yüzde 55'ini imara açın' diyor. Şimdi burası rezerv alan ilan edildi ve İBB yetkisinden çıkarıldı. Bu sürecin takipçisi olacağız. Ziraat Bankası kuruluş amaçlarına geri dönsün çiftçiyi desteklesin.750 milyon doları çiftçiye hibe olarak verse hayır duası alırdı. Usulsüz kredi nedeniyle çok ciddi kamu zararları yazıldı. Zararının kapatılması için arazinin imara açılmasını istiyor” dedi.