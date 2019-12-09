Ziraat Bankası iktidara yakın işadamının AVM'sine el koymamış, satın alıp kurtarmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2013'te düzenlenen büyük bir törenle açılan Next Level Alışveriş Merkezi'ne Varlık Fonu'na devredilen Ziraat Bankası'nın el koyduğu geçen haftada gündemde yer bulmuştu.







Ufuk Üniversitesi tarafından TOKİ'ye satılan arazi üzerine kurulan Next Level Alışveriş Merkezi Pasifik İnşaat tarafından Ziraat Bankası'ndan çekilen kredi ile inşa edilmişti. Başkentin en değerli arazileri arasında gösterilen arazi üzerine hemen Ankara Otogarı karşısında bulunan alana inşa edilen alışveriş merkezine Pasifik İnşaat borçlarını ödeyemediği gerekçesi ile Ziraat Bankası tarafından el konuldu.





AVM’nin olduğu gökdelen, AKP'li vekil Asuman Erdoğan’ın eşi ve Tayyip Erdoğan'ın hemşerisi olan Fatih Erdoğan’ın şirketi tarafından yapılmıştı.







Pasifik İnşaat'ın, Ankara’da beş yıl önce tamamladığı karma Next Level projesindeki AVM bölümünü borç takasıyla Ziraat Bankası’na sattığı ortaya çıktı. 412 milyon liralık bir bedelle yapılan satışla birlikte Pasifik İnşaat, AVM alanından çıkarak lojistik taşımacılığına girdi.





Dünya gazetesinde yer alan habere göre, grubun Haziran 2019 itibariyle AVM işletmeciliğinden çekildiğini açıklayan Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:





“Beş yıl önce bitirdiğimiz Next Level projesiyle AVM alanına girmiştik. Haziran ayında Ziraat Bankası’yla varlık-borç takası yaptık. 412 milyon TL büyüklüğünde borç karşılığında 45 bin metrekarelik alanda 110 mağazadan oluşan AVM, Ziraat’a devredildi. Bilançomuzu düzelttik. Bizim için sektör değişikliği de oldu. Enerjimizi katma değeri yüksek, daha fazla döviz getiren bir sektöre harcama fırsatı doğdu.”





Ankara’da Merkez Ankara ve Next Level Çayyolu olmak üzere iki projelerinin devam ettiğini kaydeden Erdoğan, inşaat yatırımlarının ardından katma değeri yüksek lojistik sektörüne de adım attıklarını söyledi. Pasifik Eurasia Lojistik adıyla kurulan yeni şirketlerinin lojistikte özellikle demiryolu taşımacılığına ağırlık vereceğini aktaran Erdoğan, “Rus Demiryolları’yla (RZD) ortak kuracağımız şirketle Türk girişimcisini en ücra köşelere ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.



