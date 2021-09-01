Ziraat Bankası’ndan ceza açıklaması

Almanya’nın bankacılık otoritesi (BaFin), Ziraat Bankası’nın iştiraki Ziraat Bank International AG’ye ağır cezalar verdiği ortaya çıkmıştı. İddialar karşısında üç gündür sessiz kalan Ziraat Bankası bugün yayımladığı yazılı açıklamada iddiaların doğru olmadığı belirtse de örtülü bir şekilde BaFin’in incelemede eksiklikler tespit ettiğini kaydetti.





Somut cezalara temas edilmeyen açıklamada, “Haberlerde geçen ‘usulsüz krediler kullandırıldığı, Türkiye’ye kaynağı belirsiz şekilde para aktarımı yapıldığı, mevduat toplamada kara para şüpheleri, varlık barışı kapsamında denetimsiz, sorgusuz paralar gönderildiği ve bunların ağır cezalara yol açtığı, ağır cezaların banka kapatmaya eşdeğer olduğu’ gibi mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi.





ZİRAAT: TEFTİŞ DEVAM EDİYOR, “GERİ BİLDİRİMLER” ALDIK





Ancak açıklamanın devamında BaFin teftişinin devam ettiği belirtilirken, müeyyidelerin henüz kesinleşmediği belirtildi. Açıklamada, “Denetim sırasında alınan geribildirimler çerçevesinde altyapıya yönelik geliştirme ve iyileştirme çalışmaları ise sürdürülmektedir.” denildi.





Açıklamadaki “geri bildirimler” ibaresinin BaFin’den gelen kısıtlamalar olduğu belirtiliyor.





BaFin’in 26 Ağustos 2021 tarihli kararlarının, Almanya tarihinde şu ana kadar hiçbir banka için verilmemiş kararlar olduğu belirtiliyor.





Bankanın kapatılmasından bir önceki adım niteliğindeki kararlar şöyle;





1) Ziraat Bank AG‘ye “Büyük miktarlarda kredi” verme yasağı getirdi. Artık Türkiye’den ipotek karşılığı milyonlarca Euro’luk krediler verilemeyecek.





2) Ayrıca, bankanın yüksek miktarlarda mevduat alması, piyasa üzerinde faiz vermesi yasaklandı.





3) Kurul, yönetimi uyardı ve Türkiye’deki Ziraat Bankası tarafından çeşitli aralıklarla gönderilen dört genel müdürü de reddetti.





4) BaFin tüm bankacılık işlemlerinde bankanın daha fazla öz sermaye kullanımını kararlaştırdı ve idari işlemler için özel maddi garantiler talep etti.





5) Ayrıca bankaya yüksek miktarda para cezası kesildi.





Ağır cezaların sebebi olarak “bankanın 2017’den beri verdiği kredilerin sonuçlarında ve son yıllarda Türkiye’ye kaynağı belirsiz şekilde para aktarması” gösteriliyor.