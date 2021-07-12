Ziraat Bankası’nın eski yöneticisinden dikkat çeken 'erken seçim' paylaşımı

Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nın eski Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından kamu bankalarında sermaye artırımı olmasının erken seçime işaret olduğunu dile getirdi.





Babuşcu, finansal tablolara göre kamu bankalarının sermaye ihtiyacı olduğunu ve bunun sebebini de 2020 yılında kamu bankalarının düşük faizle kredi verdiği dönemde aynı anda sermayenin büyütülememesi olarak açıkladı.





İşte ‘Kamu bankalarında sermaye artırımı gerçekleştiriliyorsa bilin ki erken seçim yaklaşmış demektir’ diyen Babuşcu’nun o paylaşımı:







