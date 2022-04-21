Samanyolu Haber /Gündem / 'Ziraat Bankası sır gibi saklıyor' /21 Nisan 2022 15:04

'Ziraat Bankası sır gibi saklıyor'

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Ziraat Bankası'na sorduğu Demirören sorularının tamamına 'sır' yanıtını aldı

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Demirören Grubu Doğan Medya’yı satın alırken, 2018 yılında Ziraat Bankası’ndan 750 Milyon dolar kredi kullanmış, bu kredinin geri ödeme koşullarının 2 yıl ödemesiz ve 10 yıl vadeli olduğu kamuoyuna yansımıştı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, 2020 Haziran ayında Bilgi Edinme Kanunu kapsamında, Ziraat Bankası’na başvurmuş, kredinin koşullarını, Mayıs ve Haziran ayı taksitlerinin ödenip ödenmediğini sormuştu. Ziraat Bankası, Hakverdi’nin bu sorularına “Ticari Sır” gerekçesi ile yanıt vermemişti.

11 Nisan 2022 tarihinde kuruma tekrar yazılı olarak başvuran Hakverdi, geçtiğimiz 24 aya dair taksitlerin Demirören tarafından ödenip ödenmediğini, o dönemki kurla 750 milyon dolar olarak alınan kredi için, kurun o günki kur üzerinden (4 TL) sabitlenip sabitlenmediğini, ipotekler üzerinde herhangi bir değişikliğe gidilip gidilmediğini ve Demirören Grubu hakkında başlatılmış bir haciz işlemi olup olmadığını sordu. Kurumdan bu sorulara gelen yanıt yine “Ticari Sır” oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hakverdi, “Görevi, başta çiftçilerimizi, esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı desteklemek olan Ziraat Bankası, yandaş Demirören’e verdiği krediyi SIR gibi saklıyor. Mevcut koşullar içerisinde borçlarını ödeyemeyen çiftçilerin tarım arazilerini dahi haczeden, esnafları zor günlerinde yalnız bırakan Ziraat Bankası; iş yandaş kayırmaya geldiğinde hem kesenin ağzını açıyor hem de kamuoyundan bilgi saklıyor. Kamuoyunu derinden yaralayan ve herkesin merak ettiği Demirören’e verilen kredinin geri ödenip ödenmediği bilgisi, Ziraat Bankası tarafından bir an önce açıklanmalıdır. Bu paralar geri ödenmedi ise, Demirören Grubu ve krediyi kullandıran sorumlular hakkında yasal işlem yapılmalıdır” dedi.
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